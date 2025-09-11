Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ viešnagė Simne

Rugpjūčio 23 d. Elektrėnų bendrija „Bočiai“ su ansambliu „Dubija“, vykdydama kultūros rėmimo projektą, kurį remia savivaldybės administracija, dalyvavo Simno „Bočiai“ regioninėje šventėje „Daina pasenti neleidžia“.
Bendrijos vardu, buvo pristatytas ansamblis „Dubija“ šventiniam koncertui eilėmis:
Kiekvienas metų tarpsnis
Labai, labai brangus,
Tad džiaukimės, mielieji,
Kitaip jau nebebus.
Šventėje, kuri vyko Simno kultūros centre, mūsų ansamblis „Dubija“ dainavo keturias dainas. Koncerte dalyvavo dar ir iš kitų regionų: Simno, Kazlų Rūdos, Varėnos, Vilkaviškio meno kolektyvai.
Pasiklausę nuostabiai skambių Dzūkijos dainų, gavę daug teigiamų emocijų, su gera nuotaika, kurią lydėjo kolektyvų bendra daina ir gyvenimo džiaugsmas, patenkinti grįžome namo.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė