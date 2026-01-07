Pasveikinkime Kalėdas

Šiais metais I–II gimnazijos klasių mokinės su technologijų mo­kytojomis Vyginte Vaišviliene ir Aldona Vainiūniene dalyvavo gimnazijos direktorės Ramunės Matonienės iniciatyva jau tradiciniu tapusiame pojekte „Pasveikinkime Kalėdas“. Visą gruodžio mėnesį mergaitės kūrė kalėdinius atvirukus, kurie buvo skirti Elektrėnų savivaldybės mokyklų bei kitų institucijų bendruomenėms pasveikinti. Nors ne viskas pavyko iš pirmo karto, bet mergaičių didelis noras, užsispyrimas ir kantrybė nugalėjo visus sunkumus, o rezultatas pateisino visus lūkesčius.
Dėkojame visoms mergaitėms, kurios prisijungė prie šios iniciatyvos ir kūrė kalėdinius atvirukus. Tikimės, kad jie pradžiugins visus, kuriuos šie ­atvirukai pasieks šventiniu laikotarpiu.

Technologijų mokytoja Vygintė Vaišvilienė

