Advento ir Kalėdų laukimas Kietaviškių seniūnijoje – su muzika, kūryba ir bendryste

Gruodžio mėnuo Kietaviškių seniūnijoje buvo kupinas šilumos, bendrystės ir šventinio laukimo. Vietos bendruomenė buvo pakviesta į tris jaukius ir prasmingus renginius, kurie sujungė muziką, poeziją, kūrybą bei vaikų džiaugsmą.
Advento laikotarpis prasidėjo Jagėlonių kultūros namuose vykusiu koncertu „Poezijos ir muzikos adventas“, kurį organizavome kartu su Jagėlonių bibliotekininke Vi­lija Bliujiene. Jaukioje ir susikaupimą skatinančioje aplinkoje koncertavo­ trio – Rūta Vaičekonytė-Chveduk,­ Laurynas Kamštaitis ir Armandas Čižius. Skambėjo lyrinės, adventinės ir kalėdinės dainos, kurios pripildė salę ramybės ir šilumos. Renginį dar labiau praturtino Irenos Petkevičienės skaitomos eilės, o ­ypatingą nuotaiką kūrė ir patys žiūrovai, drąsiai įsitraukę – dainavę kartu ir skaitę eiles. Tai buvo tikras buvimo drauge ir bendro advento laukimo vakaras.
Šventinis laukimas tęsėsi Kie­taviškių kultūros namuose vykusio­se kūrybinėse dirbtuvėse „Eglutės ­žaisliukai iš vatos“, edukaciją organizavome su Kietaviškių bendruomene. Kartu su menininke Daiva Pečiuliene dalyviai susipažino su senovine vatos žaisliukų gamybos technika ir patys pasinėrė į kūrybos procesą. Kiekvienas išsinešė ne tik rankomis sukurtą, vienetinį eglutės papuošimą, bet ir jaukias akimirkas, šilumą bei bendrystės jausmą. Dirbtuvės tapo gražiu priminimu, kad Kalėdų laukimas prasideda nuo buvimo kartu ir kūrybos.
Gruodžio pabaigoje Kietaviškių kultūros namuose vyko ir kalėdinė šventė vaikams, subūrusi mažuo­sius į linksmą susitikimą su žiemos pasaka. Vaikai žiūrėjo muzikinį spektaklį „Baltos ir Pūkuotos“, kartu šoko, dainavo, žaidė ir džiaugėsi šventine nuotaika. Didžiausia staigmena tapo Kalėdų Senelio apsilankymas – jis visus vaikus nudžiugino dovanėlėmis ir dar labiau sustiprino šventinį džiaugsmą.
Šie renginiai tapo gražiu ­advento ir Kalėdų laikotarpio akcentu Kietaviškių seniūnijoje, parodžiusiu, kad bendruomeniškumas, kūryba ir buvimas kartu kuria tikrąją švenčių prasmę.

Kietaviškių seniunijos kultūrinių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk

