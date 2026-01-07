„Draugystė per kartas“ – kai šiluma sujungia širdis

„Draugystė per kartas“ – kai šiluma sujungia širdis

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai kartu su muzikos mokytoja Rūta Vaičekonyte-Chveduk ir socialine pedagoge Aušra Gaučiene aplankė Elektrėnų socialinės globos namų gyventojus ir pasidalijo advento laikotarpio šiluma. Renginio metu mokiniai grojo, dainavo, šoko, skaitė istorijas ir eilėraščius, o svarbiausia – dalijosi nuoširdžiu dėmesiu, šiltais žodžiais ir šypsenomis. Skambėjo gražios dainos, pripildžiusios salę ramybės ir šventinės nuotaikos. Renginį užbaigėme kartu sudainuodami dainą „Balta žiema“, kuri sulaukė ypač šiltų globos namų gyventojų ir personalo aplodismentų.
Senelius ypač pradžiugino mokinių rankų darbo dovanos – pieštos atvirutės, pačių pagaminti eglutės žaisliukai ir snaigės. Šias dovanėles mokiniai kūrė padedami mokytojų Vygintės Vaišvilienės, Aldonos Vainiūnienės ir Marytės Kuzmenkovienės, kurių rūpestis ir kūrybiškumas prisidėjo prie nuo­širdžios šventinės atmosferos.
Projektas „Draugystė per kartas“ dar kartą įrodė, kad bendravimas, muzika ir gerumas neturi amžiaus ribų – šilti žodžiai ir nuošir­dūs darbai sujungia skirtingas kartas. Džiaugiamės, galėdami kurti prasmingus ryšius ir dalintis šiluma. Nuoširdžiai dėkojame visiems mokiniams, prisidėjusiems prie renginio savo darbu ir talentu – grojusiems, dainavusiems, skaičiusiems istorijas ir eilėraščius. Ypač dėkojame 1c klasės mokiniams Viktorijai Šablinskajai, Karoliui Norkūnui, Ignei Toropovaitei ir Melitai Pūkaitei, nuo­stabaus balso savininkei Augustei Daniūnaitei, savanorėms Livetai Linovskytei (2f) ir Monikai Liekytei (3b), mokytojoms Vygintei Vaišvilienei, Aldonai Vainiūnienei ir Marytei Kuzmenkovienei, prisidėjusioms prie kalėdinių dovanėlių gamybos.

Socialinė pedagogė Aušra Gaučienė,
mokytoja Rūta VaičekonytĖ-Chveduk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Advento vakaras gimnazijoje
Baigiantis metams – sėkmingai užbaigtas socializacijos projektas „Draugiška kaimynystė“
Advento ir Kalėdų laukimas Kietaviškių seniūnijoje – su muzika, kūryba ir bendryste
Pasveikinkime Kalėdas

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė
Iškovojo bronzos medalį
Finalinės reitingo varžybos
Gliwice open festival

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44