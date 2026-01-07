„Draugystė per kartas“ – kai šiluma sujungia širdis

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai kartu su muzikos mokytoja Rūta Vaičekonyte-Chveduk ir socialine pedagoge Aušra Gaučiene aplankė Elektrėnų socialinės globos namų gyventojus ir pasidalijo advento laikotarpio šiluma. Renginio metu mokiniai grojo, dainavo, šoko, skaitė istorijas ir eilėraščius, o svarbiausia – dalijosi nuoširdžiu dėmesiu, šiltais žodžiais ir šypsenomis. Skambėjo gražios dainos, pripildžiusios salę ramybės ir šventinės nuotaikos. Renginį užbaigėme kartu sudainuodami dainą „Balta žiema“, kuri sulaukė ypač šiltų globos namų gyventojų ir personalo aplodismentų.
Senelius ypač pradžiugino mokinių rankų darbo dovanos – pieštos atvirutės, pačių pagaminti eglutės žaisliukai ir snaigės. Šias dovanėles mokiniai kūrė padedami mokytojų Vygintės Vaišvilienės, Aldonos Vainiūnienės ir Marytės Kuzmenkovienės, kurių rūpestis ir kūrybiškumas prisidėjo prie nuoširdžios šventinės atmosferos.
Projektas „Draugystė per kartas“ dar kartą įrodė, kad bendravimas, muzika ir gerumas neturi amžiaus ribų – šilti žodžiai ir nuoširdūs darbai sujungia skirtingas kartas. Džiaugiamės, galėdami kurti prasmingus ryšius ir dalintis šiluma. Nuoširdžiai dėkojame visiems mokiniams, prisidėjusiems prie renginio savo darbu ir talentu – grojusiems, dainavusiems, skaičiusiems istorijas ir eilėraščius. Ypač dėkojame 1c klasės mokiniams Viktorijai Šablinskajai, Karoliui Norkūnui, Ignei Toropovaitei ir Melitai Pūkaitei, nuostabaus balso savininkei Augustei Daniūnaitei, savanorėms Livetai Linovskytei (2f) ir Monikai Liekytei (3b), mokytojoms Vygintei Vaišvilienei, Aldonai Vainiūnienei ir Marytei Kuzmenkovienei, prisidėjusioms prie kalėdinių dovanėlių gamybos.
Socialinė pedagogė Aušra Gaučienė,
mokytoja Rūta VaičekonytĖ-Chveduk