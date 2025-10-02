Pastrėvyje paminėta derliaus šventė ir seniūnijos 25-metis

Rugsėjo 19 d. pastrėviškiai rinkosi į tradicinę derliaus šventę, šiemet susietą su ypatinga proga – seniūnijos 25 metų veiklos sukaktimi.
Sukakties proga seniūnas Arūnas Kanapeckas bendruomenės nariams įteikė padėkos raštus „Už prasmingą indėlį į seniūnijos veiklą, renginius, bendruomenės telkimą ir kultūros puoselėjimą“ bei simbolinį apdovanojimą – auksinį obuolį. Apdovanoti: Viktorija Juknevičienė, Bronė Cibulskienė, Angelė Gliaudelienė, Danutė Kananavičienė, Jolita Apanavičienė,  Dalė Rakauskienė, Alma Kuneikienė, Egidijus Jarašius, Raimondas Katulis, Pastrėvio vokalinis ansamblis „Varnalėša“, Gilučių moterų ansamblis „Obelėlė“ bei smiginio komanda,  Lietuvos seniūnijų žaidynėse užėmusi 3 vietą (Elzbieta Juknevičiūtė, Donatas Kanapeckas ir Rimantas Jončys).
Šventinę nuotaiką kūrė koncertinė programa. Pasirodė Pastrėvio ansamblis „Varnalėša“ ir viešnios iš Gilučių – moterų ansamblis „Obelėlė“. Vakarą vainikavo populiarios atlikėjos Astos Pilypaitės koncertas, kuriam pritarė visa salė.

Šventėje netrūko ir vaišių: susirinkusieji ragavo rudeniškų troškinių, kuriuos virė Marytė Kaminskienė ir Viktorija Juknevičienė su dukromis. Jolita Apanavičienė ir Dalė Rakauskienė iškepė kugelį. Daržoves dovanojo organizacija „Ištiesk gerumo ranką“. Šventės dalyviai degustavo ir rinko skaniausią pyragą. Nugalėtoju tapo Jurgitos Stančikienės morkų pyragas.

Red. inf.

