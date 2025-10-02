G. Kuprevičiaus preliudu, skirtu M. K. Čiurlioniui atminti (atl. Barbora Radvilaitė ir Viktorija Šablinskaja. Mokyt. O. Navickienė), ir Eduardo Mieželaičio eilėmis Čiurlioniui (skait. Rasa Hopenienė, Jūratė Volungevičienė ir Vilija Dobrovolskienė) Elektrėnų viešojoje bibliotekoje rugsėjo 20 d. prasidėjo renginys, skirtas M.K.Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms.
Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ pirmininkės iniciatyva metų pradžioje buvo paskelbtas literatūrinis konkursas, o vėliau prie tarptautinio projekto prisijungė Elektrėnų meno mokykla ir Elektrėnų viešoji biblioteka. 62 autorių almanachas „Čiurlena srauni Ratnyčėlė: Čiurlionis“ ir buvo pristatomas renginyje 20 dieną bei buvo skelbiami konkurso nugalėtojai poezijos ir prozos sekcijose. Labai džiugu, kad net 16 Meno mokyklos mokinių darbai, susiję su M.K.Čiurlioniu, taip pat spausdinami almanache.
Į Elektrėnus sugužėjo didelis būrys bendraautorių iš visos Lietuvos. Gaila, kad nedalyvavo autorės iš Vokietijos ir N. Zelandijos.
Šį kartą kiek pakeitėme renginio formatą – skaitėme bendraautorių kūrinius ir skirstėme juos pagal pagrindines mūsų tautos genijaus kūrybos temas. O jų juk daugybė, nes kūryba labai plati: dailė, muzika, poezija, laiškai…. Labai džiugu, kad ir mūsų kūrėjai rinkosi rašyti ir apie gamtą (miškas, jūra), ir apie Zodiako ženklus, ir apie Čiurlionio paveikslus. Radome daug kūrinių, kuriuos literatai skyrė genijaus kūrybai, virtualiems susitikimams su Čiurlioniu.
Visi renginio bendraautoriai, atvykę iš visų mūsų krašto regionų (Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos), bei Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ kūrėjai buvo kviečiami skaityti savo kūrybos, o Meno mokyklos mokiniai ir mokytojos džiugino nuostabia muzika. Skambėjo ir Čiurlionio kūriniai, ir didžiajam muzikos genijui skirti kūriniai: M. K. Čiurlionis, Mazurka h-moll (atl. Sofija Radvilaitė, mokyt. O. Navickienė), R. Juknevičienė, Ramybė (alt. Gabija Dzetlauskaitė, mokyt. Daiva Niccolini), S. Minkevičė, Iš toli (atl. Juozas Taraškevičius, mokyt. Rasa Matuliūkštytė), G. Kalinas, Prisiminimas (atl. Veronika Troščenko, mokyt. O. Navickienė), G. Kalinas, Svajonės (atl. Rima Gritienė, Justė Kaminskaitė (smuikas), koncertmeisterė Gintarė Šatinskaitė-Bingelė), D. Danilaitis, Ateik (atl. Rima Gritienė, Justė Kaminskaitė, koncertmeisterė Gintarė Šatinskaitė-Bingelė).
Pasveikinti renginio dalyvių atvyko Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos vicepirmininkas Vytautas Šiaudytis, jis perdavė nuoširdžius LNRS pirmininkės Dalios Milukaitės-Buragienės sveikinimus. Mūsų pasveikinti atvyko ir Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ prezidentė Jūratė Jankauskienė ir pirmininkė Virginija Ruškienė. Sveikinimo žodį tarė ir Elektrėnų meno mokyklos direktorė Ieva Tijūnėlienė. Almanacho rengėjai ir bendraautoriai padėkojo sveikinusiems už gražius palinkėjimus.
Už šiltas eiles ir prozos kūrinių ištraukas esame dėkingi Onai Baltrukevičienei, Daliai Kružikaitei-Sakalauskienei, Aurikai Navickienei, Kristinai Dūdienei, Aldonai Orvidienei, Reginai Rasimienei, Jūratei Jankauskienei, Gintarui Karlauskui, Daivai Palionytei-Batavičienei, Rimai Aleksandrai Gritienei, Aldonai Murauskienei, Virginijai Ruškienei, Vitalijai Steponienei, Jūratei Stankevičienei, Alvyrai Sventickienei, Kristinai Jankūnienei, Elenai Marijai Bačiulienei, Linai Archipovai, Ritai Japkevičienei, Danutei Vaskelaitei, Irenai Žurumskienei ir Regioninio Elektrėnų klubo nariams Elenai Vidrinskienei, Vladislavai Kursevičienei, Aušrelei Jovarauskienei, Nijolei Kudabienei, Svetlanai Kunauskienei, Arvydui Vyšniauskui, Vilijai Dobrovolskienei (ir, žinoma, renginyje negalėjusiems dalyvauti klubo nariams – bendraautoriams Elenai Malašauskienei, Onutei Kulbokienei ir Steponui Kirkilui).
Konkurso komisija – panevėžietė Danutė Ašerienė, vilnietė Nijolė Urbelionienė, elektrėnietė Vilija Narvydienė – turėjo rimtai padirbėti, nes darbų buvo daug ir įvairiausių: vien poezijos sekcijai buvo atsiųsta eilėraščių, trioletų, akrostichų, triptikų… Prozos sekcijoje buvo gausu novelių, miniatiūrų, prisiminimų…
Taigi komisijos verdiktas buvo toks:
Poezijos sekcija:
* pirmoji vieta buvo skirta Vidai Tarozienei,
* antroji Daliai Griškevičienei, Adelijai Kraujutienei, Danutei Vaskelaitei,
* trečioji Ritai Japkevičienei.
* Paskatinamasis prizas skirtas Irenai Žurumskienei.
Prozos sekcija:
* pirmoji vieta skirta Edvardui Žižiui,
* antroji Esterai Juškevičiūtei-Burda ir Ritai Juškevičiūtei-Mockeliūnienei,
* trečioji Alicijai Valentukevičiūtei.
Sveikiname nugalėtojus. Ir apdovanotiesiems, ir visiems almanacho bendraautoriams linkime didžiausios kūrybinės sėkmės.
Gėlės, šypsenos, nuoširdūs apsikabinimai, padėkos – tokia jauki atmosfera Elektrėnų viešojoje bibliotekoje vyravo visą renginio laiką. O paskui – daugybė nuotraukų, pokalbių geriant kavą ar arbatą.
Projektas, skirtas M.K.Čiurlioniui, sujungė dailininkus, muzikus, poetus ir rašytojus. Tai vienas didžiausių mūsų projektų kartu su Elektrėnų biblioteka ir Elektrėnų meno mokykla. Gražus bendradarbiavimas padėjo mums visiems suvienyti jėgas ir sukviesti svečius į Elektrėnus. Ir mūsų almanachas, ir muzikos garsai bei nuostabūs Meno mokyklos mokinių paveikslai ir molio dirbiniai apdovanotiesiems – tai tiltai, sujungiantys visų kūrėjų mintis ir sielas, tai didžiulė mūsų visų padėka tautos genijui M. K. Čiurlioniui.
Už nuoširdžią pagalbą organizuojant renginį dėkoju bibliotekos direktoriui Rokui Gulbinui, Vidai Baranauskienei, Jūratei Volungevičienei, Meno mokyklos direktorei Ievai Tijūnėlienei, projekto koordinatorei Rasai Hopenienei, EMM mokytojoms ir mokiniams.
Vilija Dobrovolskienė, Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ pirmininkė