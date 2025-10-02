„Čiurlena srauni Ratnyčėlė: Čiurlionis“

„Čiurlena srauni Ratnyčėlė: Čiurlionis“

G. Kuprevičiaus preliudu, skirtu M. K. Čiurlioniui atminti (atl. Barbora Radvilaitė ir Viktorija Šablinskaja. Mokyt. O. Na­vickienė), ir Eduardo Mieželaičio eilėmis Čiurlioniui (skait. Rasa Hopenienė, Jūratė Volunge­vi­čie­nė ir Vilija Dobrovolskienė) Elektrėnų viešojoje bibliotekoje rugsėjo 20 d. prasidėjo renginys, skirtas M.K.Čiurlionio 150-o­sioms gimimo metinėms.
Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ pirmininkės iniciatyva metų pradžioje buvo paskelbtas literatūrinis konkursas, o vėliau prie tarptautinio projekto prisijungė Elektrėnų meno mokykla ir Elektrė­nų viešoji biblioteka. 62 autorių al­manachas „Čiurlena srauni Ratny­čėlė: Čiurlionis“ ir buvo pristatomas renginyje 20 dieną bei buvo skelbiami konkurso nugalėtojai poezijos ir ­prozos sekcijose. Labai džiugu, kad net 16 Meno mokyklos moki­nių darbai, susiję su M.K.Čiurlioniu, taip pat spausdinami almanache.
Į Elektrėnus sugužėjo didelis būrys bendraautorių iš visos Lietu­vos. Gaila, kad nedalyvavo autorės iš Vokietijos ir N. Zelandijos.
Šį kartą kiek pakeitėme renginio formatą – skaitėme bendraautorių kūrinius ir skirstėme juos pagal pagrindines mūsų tautos genijaus kūrybos temas. O jų juk daugybė, nes kūryba labai plati: dailė, muzika, poezija, laiškai…. Labai džiugu, kad ir mūsų kūrėjai rinkosi rašyti ir apie gamtą (miškas, jūra), ir apie Zodiako ženklus, ir apie Čiurlionio paveikslus. Radome daug kūrinių, kuriuos literatai skyrė genijaus kūrybai, virtualiems susitikimams su ­Čiurlioniu.
Visi renginio bendraautoriai,­ atvykę iš visų mūsų krašto re­gio­nų (Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzū­kijos, Suvalkijos), bei Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ kūrėjai buvo kviečiami skaityti savo kūrybos, o Meno mokyklos mokiniai ir mokytojos džiugino nuostabia muzika. Skambėjo ir Čiurlio­nio kūriniai, ir didžiajam muzikos genijui skirti kūriniai: M. K. Čiurlio­nis, Mazurka h-moll (atl. Sofija Radvilaitė, mokyt. O. Navickienė), R. Juknevičienė, Ramybė (alt. Gabija Dzetlauskaitė, mokyt. Daiva Niccolini), S. Minkevičė, Iš toli (atl. Juozas Taraškevičius, mokyt.­ Rasa Matuliūkštytė), G. Kalinas, Prisiminimas (atl. Veronika Troščenko, mokyt. O. Navickienė), G. Kalinas, Svajonės (atl. Rima Gritienė, Justė Kaminskaitė (smuikas), koncertmeisterė Gintarė Šatinskaitė-Bingelė), D. Danilai­tis, Ateik (atl. Rima Gritienė, Justė Kaminskaitė, koncertmeisterė Gin­tarė Šatinskaitė-Bingelė).
Pasveikinti renginio dalyvių atvyko Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos vicepirmininkas Vytautas Šiaudytis, jis perdavė nuo­širdžius LNRS pirmininkės Da­lios Milukaitės-Buragienės sveikinimus. Mūsų pasveikinti atvyko ir Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ prezidentė Jūratė Jankauskienė ir pirmininkė Virginija Ruškienė. Sveikinimo žodį tarė ir Elektrėnų meno mokyklos direktorė Ieva Tijūnėlienė. Almanacho rengėjai ir bendraautoriai padėkojo sveiki­nusiems už gražius palinkėjimus.
Už šiltas eiles ir prozos kūrinių ištraukas esame dėkingi Onai Baltrukevičienei, Daliai Kružikaitei-Sakalauskienei, Aurikai Navickienei, Kristinai Dūdienei, Aldonai Orvidienei, Reginai Rasimienei, Jūratei Jankauskienei, Gintarui Karlauskui, Daivai Palionytei-Batavičienei, Rimai Aleksandrai Gritienei, Aldonai Murauskienei, Virginijai Ruškienei, Vitalijai Steponienei, Jūratei Stankevičienei, Alvyrai Sventickienei, Kristinai Jankūnienei, Elenai Marijai Bačiulienei, Linai Archipovai, Ritai Japkevičienei, Danutei Vaskelaitei, Irenai Žurumskienei ir Regioninio Elektrėnų klubo nariams Elenai Vidrinskienei, Vladislavai Kursevičienei, Aušrelei Jovarauskienei, Nijolei Kudabienei, Svetlanai Kunauskienei, Arvydui Vyšniauskui, Vilijai Dobrovolskienei (ir, žinoma, renginyje negalėjusiems dalyvauti klubo nariams – bendraautoriams Elenai Malašauskienei, Onutei Kulbokienei ir Steponui Kirkilui).
Konkurso komisija – panevėžietė Danutė Ašerienė, vilnietė Nijolė Urbelionienė, elektrėnietė Vilija Narvydienė – turėjo rimtai padirbėti, nes darbų buvo daug ir įvairiausių: vien poezijos sekcijai buvo atsiųsta eilėraščių, trioletų, akrostichų, triptikų… Prozos sekcijoje buvo gausu novelių, miniatiūrų, prisiminimų…
Taigi komisijos verdiktas buvo toks:
Poezijos sekcija:
*  pirmoji vieta buvo skirta Vidai Tarozienei,
*  antroji Daliai Griškevičienei, Adelijai Kraujutienei, Danutei Vaskelaitei,
*  trečioji Ritai Japkevičienei.
*  Paskatinamasis prizas skirtas Irenai Žurumskienei.
Prozos sekcija:
*  pirmoji vieta skirta Edvardui Žižiui,
*  antroji Esterai Juškevičiūtei-Burda ir Ritai Juškevičiūtei-Mockeliūnienei,
*  trečioji Alicijai Valentu­kevi­čiū­tei.
Sveikiname nugalėtojus. Ir apdovanotiesiems, ir visiems almanacho bendraautoriams linkime didžiausios kūrybinės sėkmės.
Gėlės, šypsenos, nuoširdūs apsikabinimai, padėkos – tokia jauki atmosfera Elektrėnų viešojoje biblio­tekoje vyravo visą renginio laiką. O paskui – daugybė nuotraukų, pokalbių geriant kavą ar arbatą.
Projektas, skirtas M.K.Čiur­lioniui, sujungė dailininkus, muzikus, poetus ir rašytojus. Tai vienas didžiausių mūsų projektų kartu su Elektrėnų biblioteka ir Elektrėnų meno mokykla. Gražus bendradarbiavimas padėjo mums visiems suvienyti jėgas ir sukviesti svečius į Elektrėnus. Ir mūsų almanachas, ir muzikos garsai bei nuostabūs Meno mokyklos mokinių paveikslai ir molio dirbiniai apdovanotiesiems – tai tiltai, sujungiantys visų kūrėjų mintis ir sielas, tai didžiulė mūsų visų padėka tautos genijui M. K. Čiurlioniui.
Už nuoširdžią pagalbą organizuojant renginį dėkoju bibliotekos direktoriui Rokui Gulbinui, Vidai Baranauskienei, Jūratei Volungevičienei, Meno mokyklos direktorei Ievai Tijūnėlienei, projekto koordinatorei Rasai Hopenienei, EMM mokytojoms ir mokiniams.

Vilija Dobrovolskienė, Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ pirmininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„Čiurlena srauni Ratnyčėlė: Čiurlionis“
Integruotas projektas „Čiurlioniui 150“ Kietaviškių progimnazijoje
Vilija Blinkevičiūtė: „ES ieško sprendimų, kad daugiau žmonių įsigytų būstą“
„Čiurlionio spalvos ir garsai Elektrėnuose“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Premjera. Teatro komedija. VISKAS UŽIMTA. Simonas Storpirštis. Spalio 4 d. 18.00 val.
Sporto festivalyje išlaisvino energiją
Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo RS „Feva“ taurėje Čekijoje
„Jūra miške“ improvizacinis projektas. M.K. Čiurlionio kūrinių motyvais. Rugsėjo 17 d. 18.30 val.

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43