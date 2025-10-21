Paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Spalio 10 d. „Versmės“ gimnazijoje buvo minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ši diena skirta didinti dėmesingumą psichikos sveikatai, supažindinti visuomenę su psichikos ligų priežastimis ir skatinti jų nestigmatizuoti. Renginį, skirtą šiai dienai paminėti, organizavo gimnazijos psichologė Rūta Baleišienė, socialinė pedagogė Aušra Gaučienė ir visuomenės sveikatos specialistė Renata Šliužaitė. Dienos akcentas – didinti gimnazijos bendruomenės žinias apie emocijas ir jų reguliavimą.
Rytą 1-ų klasių gimnazistai pradėjo paskaitomis, skirtomis Savižudybių prevencijai, kurias skaitė Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro psichologė Vida Grašiuvienė.
Mokytojai mokytojų kambaryje galėjo pailsėti klausydami atpalaiduojančios muzikos ir praktikuodami meno terapiją, mandalų spalvinimą.
Mokiniai ir darbuotojai pertraukų metu gimnazijos fojė galėjo įsivertinti savo emocijas ir jas pažymėti Emocijų barometre, skambant relaksacinei muzikai. Skaitmeninis stendas „Emocijų atpažinimas ir reguliavimas“ supažindino gimnazijos bendruomenę su emocijų balansavimo metodais. Emocijų barometras parodė, kad šiandien Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje daugiausiai vyravo džiaugsminga nuotaika, tačiau mokiniai reiškė ir kitas emocijas. Taip pat visi gavo papildomų rekomendacijų skrajutes, kaip reguliuoti savo emocijas.
Psichologė Rūta Baleišienė,
Soc. pedagogė Aušra Gaučienė