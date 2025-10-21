Bočių ruduo Birštone

Tarptautinė pagyvenusiųjų diena ir Birštono choro „Sidabrinė gija“ 25 metų jubiliejus atšvęstas Birštone. Elektrėnų bendrija „Bočiai“ spalio 1 d. į Birštoną vyko vykdydama savivaldybės administracijos iš kultūros fondo finansuojamą projektą. Šventėje koncertavo Elektrėnų bočių bendrijos ansamblis „Dubija“, Jonavos bočių ansamblis „Dobilas“ ir Simno ansamblis „Sidabra“.
„Gyvenimas užgrūdino,
Plaka širdis jauna,
Auksinį savo rudenį
Palydim su daina“, – deklamavome koncerte eiles, kurių autoriaus nė nežinome. Tokie susitikimai pagyvenusiems žmonėms yra labai svarbūs, nes ne vienam trūksta bendravimo, o šilti susitikimai, geros emocijos veikia geriau nei vaistai. Grįždami namo jau planavome naujas išvykas, kurioms, jei nefinansuotų rėmėjai, pinigų iš pensijų neužtektų.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė