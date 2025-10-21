Bočių ruduo Birštone

Bočių ruduo Birštone

Tarptautinė pagyvenusiųjų diena ir Birštono choro „Sidabrinė gija“ 25 metų jubiliejus atšvęstas Birštone. Elektrėnų bendrija „Bočiai“ spalio 1 d. į Birštoną vyko vykdydama savivaldybės administracijos iš kultūros fondo finansuojamą projektą. Šventėje koncertavo Elektrėnų bočių bendrijos ansamblis „Dubija“, Jonavos bočių ansamblis „Dobilas“ ir Simno ansamblis „Sidabra“.
„Gyvenimas užgrūdino,
Plaka širdis jauna,
Auksinį savo rudenį
Palydim su daina“, – deklamavome koncerte eiles, kurių autoriaus nė nežinome. Tokie susitikimai pagyvenusiems žmonėms yra labai svarbūs, nes ne vienam trūksta bendravimo, o šilti susitikimai, geros emocijos veikia geriau nei vaistai. Grįždami namo jau planavome naujas išvykas, kurioms, jei nefinansuotų rėmėjai, pinigų iš pensijų neužtektų.

Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Bočių ruduo Birštone
Paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena
Prasminga paroda
Kaip gauti būsto paskolą turint verslo liudijimą

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje
Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“
„Energija“ pradėjo naują Baltijos ledo ritulio čempionato sezoną
Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44