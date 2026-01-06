Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ – adventinis projektas „Žibinto istorijos“

Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ – adventinis projektas „Žibinto istorijos“

Elektrėnų lopšelis-darželis­ „Drugelis“ advento laikotarpiu įgyvendino prasmingą ir bendruomeniškumą stip­rinantį projektą „Žibinto istorijos“. Visą adventą darželyje lankėsi skirtingų profesijų at­stovai – jie vaikams pristatė savo profesiją ir skaitė Kalėdinę istoriją.
Šventiškai ir jaukiai papuošta darželio salė, žibintų šviesa bei ramus pasakų skai­tymas sukuria ypatingą atmosferą, kviečiančią sustoti, įsiklausyti ir patirti advento laukimo stebuklą.
Projekto metu ugdymo įstaigoje apsilankė įvairių profesijų atstovai: ledo ritulininkė, ugniagesys, bibliotekininkė, mokytojas, verslininkė, savivaldybės administracijos atstovai, žurnalistė, muzikantai ir kiti. Kiekvienas svečias vaikams atvėrė savitą profesijos pasaulį per asmeninius pasa­kojimus ir gyvą bendravimą.
Paklausus, kuri profesija labiausiai sudomino vaikus, darželio direktorė Jurgita Grisiūnienė pastebi, kad ypatingą įspūdį ­paliko pareigūno profesija. „Pareigūnė pasaką skaitė tyliai, ramiai, tačiau vaikai buvo nepaprastai susikaupę – stengėsi išgirsti kiekvieną žodį“, – pasakoja direktorė.
Trečius metus vykdomas projektas „Žibinto istorijos“ padeda vaikams pažinti įvairias profesijas per autentiškus susitikimus, ugdo pagarbą skirtingiems darbams ir stiprina ryšį tarp darželio bei vietos bendruomenės.

