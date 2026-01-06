Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ – adventinis projektas „Žibinto istorijos“

Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėnų lopšelis-darželis „Drugelis“ advento laikotarpiu įgyvendino prasmingą ir bendruomeniškumą stiprinantį projektą „Žibinto istorijos“. Visą adventą darželyje lankėsi skirtingų profesijų atstovai – jie vaikams pristatė savo profesiją ir skaitė Kalėdinę istoriją.
Šventiškai ir jaukiai papuošta darželio salė, žibintų šviesa bei ramus pasakų skaitymas sukuria ypatingą atmosferą, kviečiančią sustoti, įsiklausyti ir patirti advento laukimo stebuklą.
Projekto metu ugdymo įstaigoje apsilankė įvairių profesijų atstovai: ledo ritulininkė, ugniagesys, bibliotekininkė, mokytojas, verslininkė, savivaldybės administracijos atstovai, žurnalistė, muzikantai ir kiti. Kiekvienas svečias vaikams atvėrė savitą profesijos pasaulį per asmeninius pasakojimus ir gyvą bendravimą.
Paklausus, kuri profesija labiausiai sudomino vaikus, darželio direktorė Jurgita Grisiūnienė pastebi, kad ypatingą įspūdį paliko pareigūno profesija. „Pareigūnė pasaką skaitė tyliai, ramiai, tačiau vaikai buvo nepaprastai susikaupę – stengėsi išgirsti kiekvieną žodį“, – pasakoja direktorė.
Trečius metus vykdomas projektas „Žibinto istorijos“ padeda vaikams pažinti įvairias profesijas per autentiškus susitikimus, ugdo pagarbą skirtingiems darbams ir stiprina ryšį tarp darželio bei vietos bendruomenės.