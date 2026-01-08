Norai sutampa, o galimybės – ne visada

Savivaldybės vadovai Mažumos valandoje…
Julija Kirkilienė
Nors gruodžio 17 d. garsiosios katino Leopoldo frazės „Vaikai, gyvenkime draugiškai“ niekas nepasakė, bet prieššventinis tarybos posėdis praėjo labai draugiškai. Meras kiekvienam kalbėjusiam leido kalbėti kiek pageidavo, po pietų pertraukos posėdžio nepradėjo tol, kol nesusirinko opozicija, o pasibaigus posėdžiui prie imbierinių sausainių dėkojo visiems – ir valdantiesiems, ir opozicijai – nes jie visi dirba dėl savivaldybės žmonių gerovės. Net paskutinėje šių metų mažumos valandoje tiek valdantieji, tiek opozicija sutiko, kad visų norai gerinti gyvenimą savivaldybėje sutampa, tik galimybės – ne visada.
Dovanėlės
Posėdis vyko erdvėje, papuoštoje meninėmis ir šventiškomis dekoracijomis, o pradėtas buvo sveikinimais gruodžio mėnesį gimusiems, visiems tarybos nariams padėta buvo po kalėdinę dovanėlę. Dovanėlę gavau ir aš, šių eilučių autorė, už nuolatinius posėdžio lankymus ir skaitytojų informavimą. Bet ramesnius straipsnius apie įvykius savivaldybėje rašau ne dėl dovanėlių, o todėl, kad posėdžiai dažnai vyksta ramiai ir todėl, kad savivaldybės vadovai profesionaliai komunikuoja ir į kiekvieną neigiamą informaciją skubiai atrašo paaiškindami, kodėl vienas ar kitas įvykis taip įvyko ir kaip planuoja trūkumus ištaisyti. Apie taryboje vykstančius posėdžius, jei kam nepakanka informacijos laikraštyje, daugiau visada sužinoti galima peržiūrint posėdžio vaizdo medžiagos archyvus savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt.
Gruodžio mėnesio posėdyje apsvarstyta buvo 19 sprendimų projektų, iš kurių du buvo atidėti kitam posėdžiui. Dėl vieno sprendimo projekto opozicija prašė net dviejų pertraukėlių, balsuota buvo net du kartus, bet po Virgilijaus Prusko konkretaus išaiškinimo, kad klausimas yra tik apie dviejų namų įrašymo į EKŪ sąrašą dėl sistemų priežiūros, sprendimo projektas dėl Elektrėnų komunalinio ūkio prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, buvo priimtas.
Apie pinigus
Nė vieno tarybos posėdžio per 25 savivaldybės gyvavimo metus neįvyko be kalbų apie pinigus. Šiame posėdyje taip pat patikslintas buvo 2025–2027 metų biudžetas.
Taryba pritarė biudžeto pajamas padidinti iki 62 385,78 tūkst. Eur, o kartu su skolintomis lėšomis ir nepanaudotu 2024 m. likučiu, bendra biudžeto suma sudaro per 66 mln. Eur. Metų pradžioje savivaldybės biudžetas planuotas buvo apie 61 mln. Eur. Opozicijos lyderis Rimantas Baravykas klausė, kiek savivaldybė planuoja sutaupyti lėšų ir jų perkelti į kitų metų biudžetą, bet apie tokius planuojamus rezultatus ir klausimą teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė, ir meras Gediminas Ratkevičius sakė informaciją sužinosiantys tik naujais metais. Taryba pritarė pakoreguoti specialistų važiavimo į darbą kompensavimo tvarkos aprašą, į kurį be mokytojų, socialinių darbuotojų ir medikų papildomai įtraukti buvo treneriai. Šiems specialistams padidinta ir kompensacijų suma nuo 0,10 Eur iki 0,12 Eur už 1 km. Iš viso kompensacijoms per ateinančius metus savivaldybė planuoja išleisti per 80 tūkst. Eur. Bet įstaigų vadovams, kaip siūlė R. Baravykas, važinėjimo į darbą išlaidų savivaldybė nekompensuos. Taip pat pritarta sprendimo projektui dėl į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas atvykstantiems dirbti trūkstamos specialybės gydytojams ir slaugytojams finansavimo teikimo tvarkos pakeitimui. Patikslinta, kad specialistui mokama kasmetinė skatinamoji išmoka, o jei įsipareigojimai nevykdomi – numatyta pareiga per 30 kalendorinių dienų grąžinti įstaigai išmokos dalį (įskaitant savivaldybės sumokėtus mokesčius) proporcingai faktiškai išdirbtam laikui. Šiais pakeitimais siekiama, kad savivaldybei būtų realiau pritraukti ir išlaikyti medikus.
Socialiniai reikalai
Taryba panaikino 2024 m. gruodžio18 d. sprendimą „Dėl socialinių paslaugų kainų savivaldybės įstaigose nustatymo“ ir patvirtino naujas kainas. Preliminariais skaičiavimais, socialinėms paslaugoms apmokėti per metus prireiks per 5 mln. Eur. Aiškinamajame rašte rašoma, kad paslaugų apmokėjimas savivaldybės biudžetui naštos nesukels. Tų paslaugų priskaičiuota per 25, kurios teikiamos Elektrėnų šeimos namuose, Elektrėnų socialinės globos namuose, Socialinių paslaugų centre ir kt. Padidinti buvo ir socialinių paslaugų finansuojami maksimalūs dydžiai.
Kitas sprendimo projektas – „Dėl socialinių paslaugų išlaidų finansavimo savivaldybės gyventojams maksimalių dydžių nustatymo“ – parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika. Nuo sausio 1 d. didinami maksimalūs vieno mėnesio prevencinių socialinių paslaugų, bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, laikinojo atokvėpio paslaugų ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo dydžiai, nes išlaidos didėja dėl darbo užmokesčio didėjimo, komunalinių išlaidų, medicinos ir slaugos priemonių ir kitų kainų didėjimo. Taikytini finansavimo maksimalūs dydžiai nustatomi pagal Elektrėnų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų pateiktus duomenis apie patirtas išlaidas bei kitų (ne savivaldybės) socialinės globos įstaigų, kuriose gyvena Elektrėnų savivaldybės gyventojai, patvirtintas 2026 metams kainas. Taip pat pakeistas aprašas dėl finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ir vandentiekio bei nuotekų tinklams įvesti tvarkos. Šitoms išlaidoms taip pat numatyta per 5 mln. Eur.
Atidėti sprendimo projektai
Savivaldybės taryba metų pabaigoje buvo suplanavusi Girnakalių sodų bendrijoje pakeisti Internacionalo ir Profilaktoriumo gatvių pavadinimus ir geografines charakteristikas. Kažkam pasirodė, kad Internacionalinės ir Profilaktoriumo gatvių pavadinimai sovietmečio. Iš tiesų tie pavadinimai į sovietmetį atėjo iš prancūzų ir graikų kalbų, ir jei jas reikia keisti, tai dėl ilgų žodžių. Tarybos sprendimo projektas pateiktas, pasirodo, neišdiskutavus su sodų bendrijos valdyba, todėl klausimo svarstymas buvo atidėtas. Į tarybą grąžintas klausimas bus po išplėstinio sodų bendrijos valdybos ir seniūnaičių susirinkimo.
Kitam posėdžiui atidėtas buvo ir kitas sprendimo projektas – „Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Elektrėnų savivaldybės ir Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos projekto patvirtinimo“. Toks atrodytų gražus noras bendradarbiauti nėra toks visai nekaltas. Tarybos narys Modestas Važnevičius tarybai išaiškino, kad nuo naujų metų įsigalios Tautinio paveldo įstatymo pakeitimas, kur amatų centrams bus privaloma pažymėti veiklos teritorijas, o tos teritorijos negalės persidengti. T.y. jei Elektrėnuose tautodailininkai sumanytų įkurti savo amatų centrą, jie to padaryti nebegalėtų, nes savivaldybės teritorija būtų įtraukta į Trakų r. amatų centro veiklą.
Mažumos valanda
Paskutiniame šių metų posėdyje paskutinė mažumos valanda pradėta buvo į prezidiumą šalia mero atsisėdus administracijos direktorei Jekaterinai Goličenko ir mero pavaduotojams Mariui Urvakiui bei Ingai Kartenienei. Prieš opozicijai užduodant pirmuosius klausimus meras informavo, kad Elektrėnuose tarp senojo pašto ir banko pastatų ūkininkai gėlėmis prekiauti gali, 2025 metais buvę išduoti 4 leidimai. Opozicijos lyderis R. Baravykas atsiprašė, kad jie rinkėjų buvo suklaidinti. Pirmą klausimą R. Baravykas valdantiesiems uždavė apie planuojamą 2026 metų biudžetą. Administracijos direktorė atsakė, kad Seimas ką tik biudžetą patvirtino, bet Prezidentas jo nepasirašė, todėl skaičių neturi nei ministerijos, nei savivaldybės. Bet direktorė išsamiai aiškino apie savivaldybėje vykdomus projektus ir jų finansavimą. Į kitą klausimą kantriai ir išsamiai atsakinėjo meras Gediminas Ratkevičius, nes R. Baravykas paprašė chronologine tvarka papasakoti apie baseino remonto eigą. I etapo – baseino vonių – remontas jau užbaigtas, bet priėmimo komisija dar nepasirašė akto todėl, kad tribūnose nėra padarytas evakuacijos takas. O takas nepadarytas todėl, kad senojoje tribūnoje to evakuacinio tako ir nebuvo. Projekte nebuvo įtrauktas kėdžių keitimas tribūnose. Savivaldybė nutarė senas kėdes pakeisti biudžeto lėšomis, bet nežinojo, kad tam reikės naujo tribūnos plano su evakuacijos taku. Ši problema, pasak vadovų, jau išspręsta, o baseinas atidarytas bus priėmimo komisijai pasirašius priėmimo aktą ir įstaigai gavus reikalingą higienos pasą.
Tarybos narė Viktorija Juknevičienė klausė, kurioje stadijoje yra nuotekų ir vandentiekio projektas Pastrėvyje ir kodėl žmonėms neteikiama informacijos. Administracijos direktorė atsakė, kad informacijos neskelbia tol, kol neturi sutarčių. Bet šiuo metu jau yra paskelbti viešieji pirkimai rangos darbams, dar iki naujų metų Pastrėvyje bus organizuojami susitikimai su gyventojais ir sausio pradžioje planuojama pradėti darbus. Į Violetos Nenartavičienės klausimą dėl gręžinio Musteniuose taip pat buvo atsakyta, kad dokumentai sutvarkyti ir daugiabučiai geriamąjį vandenį taip pat turės jau sausio mėnesį. Dėl vandens kolonėlės Mustenių kaime buvo atskira diskusija. Norint, kad į kolonėlę tekėtų geriamas vanduo, reikėtų pastatyti vandens valymo įrangą. Mero pavaduotojas M. Urvakis sakė, kad klausimas esąs spręstinas, bet nerimavo, kad kaimas geriamą vandenį iš kolonėlės naudos ūkiniams reikalams.
Edvardas Baleišis uždavė net 5 klausimus dėl Kazokiškių sąvartyno. Iš atsakymų tarybos nariai, o ir gyventojai, sužinojo, kad oro taršos stotelė jau perkelta į kitą vietą – Šilo gatvę Kazokiškėse ir kad savivaldybė savo lėšomis numato dar pastatyti net 6 stoteles. Vieną stotelę pastatys prie Alesninkų, kuri matuos užterštumą ne tik iš sąvartyno, bet ir iš vandens valymo įrengimo stoties. Tokią stotelę savivaldybė planuoja pastatyti kitų metų pirmą ketvirtį. Ir, žinoma, paskutinis klausimas apie Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro neatsakingą darbą buvo dėl TIPK leidimo, kur VAATC prašo padidinti leistinas taršos normas. Meras užtikrino, kad savivaldybės pozicija lieka tokia, kokia buvo – savivaldybė nepritars leisti didesnes taršos normas. Meras sako, kad tikėtina, jog naujas TIPK leidimas išduotas nebus, bet jei taip atsitiktų, savivaldybė ieškotų aplinkybių, kur galėtų būti įstatymai pažeisti ir sprendimą skųstų skundus nagrinėjančioms organizacijoms. Mažumos valanda, kaip buvo pradėta, taip ir užbaigta klausimais apie baseino renovacijos pabaigą. Abi pusės sutarė, kad norėtų greitesnės renovacijos pabaigos, bet norai su galimybėmis nesutampa. Posėdis užbaigtas buvo mero padėka tarybos nariams už kruopštų, atsakingą, rūpestingą metų darbą ir pakvietimu į kabinetą pasivaišinti imbieriniais sausainiais.