Atsisveikinimas ir pasisveikinimas

Naujametinės akimirkos su asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriais
Mielieji, šiais metais taip atsitiko, kad 2025 metų paskutinis numeris yra ir pirmas naujųjų, 2026 metų, numeris. Tad atsisveikindami su praėjusiais, dėkodami už bendrystę, linkėdami viso ko geriausio ir vildamiesi, kad bendrystė tęsis, sveikiname su Naujaisiais.
Praskleidusi praėjusių metų laikraščių puslapius, stebėjausi, kiek daug gero savivaldybėje įvyko ir labai mažai blogo. Šioje metų pabaigos sumaištyje, Elektrėnų savivaldybės gyventojai gyveno gana ramų gyvenimą, nesipykdami nei dėl tariamos žodžio laisvės, nei dėl nelaisvės. Bet, kaip Kalėdiniame sveikinime rašo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kad „ne tik Šventojo Rašto Koheleto knyga, bet ir visa žmonijos išmintis liudija, kad nieko naujo nėra po saule. Ko gero, patys didžiausi visų laikų žmonių lūkesčiai yra asmens orumas, tiesa ir teisingumas, laisvė ir taika. Tačiau lūkesčius, kaip Čiurlionio paveikslo juodas paukštis, lydi nepagarba žmogui, manipuliavimas tiesa, įvairios grėsmės, netikrumas dėl ateities“.
Netikrumo dėl ateities turime ir mes, kaip ir kiekviena popierinį laikraščio variantą leidžianti redakcija. Elektroninėje erdvėje tiek daug įvairios informacijos, kad žmonės, pasiklydę tame informacijos sraute, nebegali atskirti tikrovės nuo melo. Bet dauguma redakcijų, taip pat ir „Elektrėnų kronika“ stengiasi informaciją pateikti tikrą, objektyvią ir tvarią. Redakcijoje dirba profesionalūs darbuotojai, turintys žurnalistinį išsilavinimą ir dirbantys nenusižengdami įstatymams. Visuomenės informavimo įstatymo 16 straipsnis sako, kad „Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių“. Jei kas nors mums priekaištauja dėl per mažos kritikos politikams, atsakome, kad visada turime išklausyti kitą nuomonę. Todėl visada, kai skaitytojai į laikraštį kreipiasi dėl negatyvių įvykių, su medžiaga supažindiname atsakingus asmenis, kurie išsako savo versiją.
Eilinį kartą norime paprašyti skaitytojų laikraštį prenumeruoti, nes taip mes galime įsitikinti, kad vis dar esame reikalingi.
Elektrėnų viešojoje bibliotekoje vykusiame NVO susitikime buvo pristatyta savivaldybės ataskaita. Diskusijose susidarė įspūdis, kad dalis NVO narių klaidingai suprato pranešimo informaciją, todėl norime plačiau pristatyti redakcijos finansinę padėtį.
Norime informuoti, kad savialdybė laikraščių neremia ir visoms organizacijoms laikraščių neprenumeruoja. Savivaldybės ataskaitoje minimos lėšos, skirtos savivaldybės informacijos viešinimui, kuri spausdinama kiekvieno numerio antrame puslapyje. Redakcijai iš prenumeratos ir pardavimų pinigų beveik nelieka. Prenumeruojant laikraštį už 38 eurus, vieno numerio laikraščio kaina yra tik 0,73 Eur. Iš tų pinigų 0,30 Eur sumokame už spausdinimą, 0,40 Eur sumokame paštui ir pardavėjams už platinimą. Redakcijos išlaikymui – mokesčiams, atlyginimams, spausdinimui, platinimui, informacinėms technologijoms ir kitoms išlaidoms per mėnesį mums reikia surinkti 7 tūkst. Eur. Tuos pinigus renkame už parduodamą laikraščio plotą, t. y. reklamą. Savivaldybė savo informacijos sklaidai taip pat perka laikraščio plotą, tik pagal viešuosius pirkimus savivaldybė už plotą moka ne 0,60 Eur, toks yra reklamos įkainis, o perpus pigiau. Bet redakcija, norėdama savo informaciją kuo plačiau paskleisti, kai kurioms NVO, užsiimančioms labdaringa veikla, laikraščių dovanoja. Bet labai prašome kiekvieno, kas turi galimybę, laikraštį prenumeruoti ir taip tęsti laikraščio tradiciją Elektrėnų krašte. Nuoširdžiai dėkojame visiems prenumeratoriams. Jūs padedate ne tik redakcijai išgyventi, bet ir prisidedate prie to, kad mūsų krašto informacija išliktų šalies archyvuose ir pasitarnautų istorijai.
Tad atsisveikindami su senaisiais metais ir pasitikdami Naujuosius, pažadėkime vieni kitus labiau suprasti, pagal galimybes vieni kitiems padėti… Laimingų 2026-ųjų!
Nuoširdžiai, redaktorė
Julija Kirkilienė