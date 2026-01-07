Advento vakaras gimnazijoje

Advento vakaras gimnazijoje

Skambant kanklėms prasidė­jęs Advento vakaras subūrė Elek­trė­nų „Versmės“ gimnazijos bend­ruomenę į ramaus jaukumo ir šviesos kupiną susitikimą. Adventas – tai metas, kai žmonės nurimsta, atsigręžia į savo vidų ir puoselėja ­bendrystę.
Simboliškai uždegtos dvi žvakės tapo vilties ženklu, o ypatinga vakaro dalis buvo duonos kepimas – nuo miltų saujos iki iškepto kepalo. Mokytojos Elvyra ir Augutė, minkydamos tešlą, dalijosi savo patirtimi bei duonos receptu, norintieji galėjo ­pasiimti ir duonos raugo.
Kol duona kepė, lietuvių liaudies dainų ir sutartinių grupės „Ginėja“ giedotojos pristatė advento papročius, dainas ir žiemos vakarų žaidimus, kuriuos vedė gimnazijos bendruomenės narė Vita Norkūnienė. Iškepta duona buvo padalinta visiems dalyviams kaip bendrystės ir gerumo simbolis.
Vakaro pabaigoje, žvakių šviesoje skambant kanklėms, palinkėjome vieni kitiems advento ramybės ir šviesos, lydinčios visą šį laukimo laiką. Advento vakaras tapo ne tik prasmingu renginiu, bet ir jautria proga sustoti, įsiklausyti ir pajusti ryšį su savimi bei su bendruomene.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šiame renginyje: mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, svečiams, valgyklos darbuotojoms. Džiugu buvo sulaukti Tėvelių žinučių, kuriose jie dėkojo „už puikią, šiltą ir bendrumo jausmo suteikiančią advento vakaronę“, „už šviesos ir jaukumo pripildytas akimirkas ir prasmingą laiką kartu“, rašė, jog „buvo tikrai labai šilta, jauku ir smagu, žaidimai priminė vaikystę, o duona – nuostabi“. Tegul laukimo nuotaika lydi mus ir toliau, įkvepia pastebėti šviesą kasdienybėje, džiuginti vieni kitus mažais darbais ir saugoti tą bendrumo jausmą, kurį patyrėme būdami drauge.

