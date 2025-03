Nepriklausomoje Tėvynėje gyvena talentingi žmonės

Kovo 11-oji – Nepriklau­somybės atkūrimo diena – viena reikšmingiausių mūsų šalies istorijos datų, primenanti, kad mū­sų valstybė gimė iš Lietuvos žmonių susitelkimo, ryžto ir vienybės. Kovo 11-oji – diena, išreiškianti mūsų žmonių tikėjimą savo ­valstybe ir jos ateitimi.

Minėdami jau 35-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos metines Kietaviškių kultūros namuose sulaukėme neeilinių svečių – Pavilnio bigbendo. Prieš prasidedant programai Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius bei Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė pasveikino susirinkusius Lietuvos valstybės šventės proga, linkėdami atsakingai džiaugtis laisve ir švęsti kartu vienybėje.

Sugriaudėjus bigbendo muzikai, salėje neliko abejingų. Gerai ­žinomus bei negirdėtus kūrinius grojo kelių kartų muzikantai. Bigbendui vadovaujantis Jurgis Dapšauskas pasidžiaugė, kad pučiamųjų orkestre yra ir visai jaunų muzikantų, vienas jų – Tauras, kuriam tik 9 metai. Taip pat vadovas akcentavo, jog stengiasi, kad kiekvienas ­muzikantas turėtų galimybę pagroti solo koncerto metu. Tai ir matėme Kietaviškių kultūros namuose, kur po kiekvieno solo pasirodymo ­pasigirsdavo ­plojimai.

Muzikantų repertuaras įvairus, renginio metu girdėjome kūrinius „Final Countdown“, „Blues Machine“, „Eye of the tiger“, James ­Brown „I Got you“ ir kitus.

Po orkestro programos žiūrovai dar ilgai nenorėjo paleisti muzikantų ir prašė pakartoti. Dėkojame Pavilnio bigbendui už puikią nuotaiką ir emocijas. Branginkime savo Tėvynę, juk joje telpa tiek daug talentingų žmonių!

Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė

Rūta Vaičekonytė-Chveduk