Kazokiškių sąvartynui stipriau dvokti neleis: Aplinkos apsaugos agentūra nepriėmė UAB „VAATC“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti

Tarybos narys Edvardas Baleišis pasidalino informacija, kad UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (VAATC), ne­sugebėdamas sumažinti oro taršos, rugpjūčio 29 dieną Aplinkos apsaugos agentūrai pateikė paraišką – prašymą pakeisti Kazokiškių sąvartyno Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. TIPK leidime prašo padidinti planuojamą oro taršos normą vandenilio sulfidu – iki 3,049 t per metus. Dabar galiojančiame TIPK ­leidime patvirtinta oro taršos norma vandenilio sulfidu yra iki 0,131 t per metus.
Ar toks VAATC prašymas galėtų būti patenkintas, klausėme Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistų.

Meras G. Ratkevičius atsakė:
Elektrėnų savivaldybė oficialiai nepritaria tokiam TIPK leidimo ­pa­kei­timui ir yra pateikusi savo pa­­s­tabas. Ką tik baigėsi pasitarimas, kuriame Nacionalinio visuomenės ­svei­katos centro (NVSC), savivaldybės, ­Aplinkos apsaugos agentūros, VAATC ir bendruomenės atstovai aptarė paraišką ir išdėstė savo pastabas. Daugiausia ir buvo kalbama apie sieros vandenilį. Kadangi liko daug neaiškumų, rinksimės dar.

Aplinkos apsaugos atstovas ryšiams su visuomene Vaidotas Norkus atsakė:
Agentūra negali keisti leidimo sąlygų, jeigu viršijamos nustatytos leistinos oro taršos normos ir Agentūra nekeičia ir negali keisti nustatytų leistinų oro taršos normų.
Priimtas sprendimas nepriimti UAB „VAATC“ paraiškos TIPK leidimui Nr. T-V.1-1/2014 pakeis­ti. Šis sprendimas paviešintas ir Agentūros tinklalapyje: Informacija apie gautas paraiškas TIPK leidimams gauti/pakeisti nuo 2022 m.

