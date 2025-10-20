APVA parama saulės elektrinėms 2025 m.: kas gali gauti ir kaip kreiptis?

2025 metų vasario pabaigoje startuoja naujausias APVA paramos saulės elektrinėms kvietimas, skirtas fiziniams asmenims, kurie jau įgyvendino savo saulės elektrinės projektus. Parama teikiama tiek naujai įrengtoms saulės elektrinėms, tiek galios didinimui esamose sistemose, taip pat nutolusioms elektrinėms įsigyti iš saulės parkų. Svarbiausias pokytis šiais metais – kompensacija skiriama tik jau įrengtoms elektrinėms, todėl tie, kurie dar tik planuoja saulės jėgainės įrengimą, paramai pretenduoti dar negali.
Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems priklauso:
- nuosavas namas;
- gyvenamosios paskirties butas daugiabutyje;
- sodo namas;
- arba tie, turintys nuomos ar panaudos sutartį, galiojančią ne trumpiau nei 10 metų.
Maksimali kompensuojama galia – 10 kW, o APVA parama siekia iki 255 Eur už 1 kW naujai įrengiamoms elektrinėms ir 192 Eur už 1 kW galios didinimui.
Kaip pasiruošti paraiškai?
Norint sėkmingai pasinaudoti APVA parama, būtina įsitikinti, kad projektas yra visiškai įgyvendintas, o visi dokumentai išrašyti ne anksčiau kaip 2022 m. vasario 1 d. Reikalingi dokumentai: PVM sąskaita faktūra, įrangos perdavimo-priėmimo aktas, atestuoto rangovo deklaracija, įrenginio pasas ar techninė specifikacija, sutartys su elektros tiekėju ir tinklų operatoriumi, ESO prijungimo sąlygos. Jei paraišką teikia įgaliotas asmuo, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas, o jei NT objektas priklauso keliems asmenims – bendrasavininkų sutikimas.
Svarbu žinoti, kad paraiška ir mokėjimo prašymas teikiami vienu metu, todėl prieš pildant paraišką reikia turėti visus reikiamus dokumentus. Tai supaprastina procesą ir leidžia kompensaciją gauti greičiau.
Paraiškos teikimo žingsniai
Pirmasis žingsnis – įvertinti reikalingą saulės elektrinės galią, naudojant preliminarias skaičiuokles, kur galima suvesti metinį energijos suvartojimą ar patiriamas išlaidas. Antras – konsultacija su specialistais, kurie įvertins stogo konstrukciją, vidaus elektros tinklo būklę ir pasiūlys optimalų sprendimą. Toliau seka ESO prijungimo sąlygų gavimas, saulės elektrinės įrengimas ir visų dokumentų sutvarkymas APVA paraiškai.
Kai visi dokumentai paruošti, paraiška pateikiama APVIS sistemoje, kur kartu įkeliamas mokėjimo prašymas. Pasirūpinus tinkamu dokumentų pateikimu, kompensacija pervedama į banko sąskaitą per 60 kalendorinių darbo dienų.
Tiems, kurie dar tik planuoja saulės elektrinės įrengimą, rekomenduojama kreiptis į viasolis.lt, kur specialistų komanda padeda nuo projekto planavimo iki APVA paramos gavimo, užtikrinant, kad viskas vyktų sklandžiai ir laikantis naujausių kvietimo nuostatų.
Saulės elektrinės tipai ir įrengimo galimybės
Pasinaudojus APVA parama, galima įrengti saulės elektrinę ant šlaitinio ar plokščio stogo, arba ant žemės. Šlaitinis stogas yra efektyviausias, jei orientuotas į pietus su 30–40° nuolydžiu – 1 kW galios elektrinė gali pagaminti iki 1000 kWh per metus. Plokščio stogo atveju naudojamos konstrukcijos leidžia optimizuoti modulio pasvirimą, o antžeminės konstrukcijos suteikia galimybę įrengti elektrinę ten, kur stogo ploto neužtenka.
Reikalavimai įrangai
Elektrinė turi būti įrengiama naudojant naujus saulės modulius ir inverterį, atitinkančius ES standartus. Jei jau turite mažesnės galios elektrinę, paramos galima siekti dar kartą, kompensuojant skirtumą iki maksimalios 10 kW galios.