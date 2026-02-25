Neišnešiotų naujagimių paramos fondai – kurį pasirinkti?

Daugelio per anksti į pasaulį atkeliavusių mažylių gyvybei išsaugoti reikalinga pažangi medicininė įranga. Dėl nepilnai subrendusių organizmo sistemų dažniausiai ankstukai negali patys kvėpuoti, valgyti ir net reguliuoti savo kūno temperatūros. Taigi vos gimę mažyliai susiduria su itin rimtais sveikatos iššūkiais. Visuomenės parama yra labai svarbi tiek finansine, tiek psichologine prasme. Palaikymas suteikia galimybę įsigyti priemones, padedančias ankstukams kovoti, taip pat dovanoja viltį sudėtingą laikotarpį išgyvenantiems tėveliams, kad jų kūdikių gyvybės gali būti išgelbėtos. Šiame straipsnyje aptarsime kelias populiariausias organizacijas Lietuvoje, kurios prisideda prie neišnešiotų naujagimių gerovės.
Ką reikia žinoti apie ankstukus?
Ankstukai – tai anksčiau nei planuota gimę kūdikiai, dažniausiai pasaulį išvystantys tarp 22 ir 37 nėštumo savaitės. Dėl nepilnai susiformavusių organizmo sistemų mažieji kovotojai pirmąsias savo gyvenimo akimirkas dažnai praleidžia naujagimių intensyvios terapijos skyriuje. Ankstukai nesugeba tinkamai reguliuoti savo kūno temperatūros, todėl tam, kad būtų užtikrintos jų gyvybinės funkcijos, vos gimę mažyliai yra guldomi į inkubatorius. Dėl nepakankamai susiformavusių plaučių anksčiau nei planuota gimę kūdikiai taip pat susiduria su kvėpavimo sutrikimais. Be to, ankstukams nėra susiformavę rijimo ir čiulpimo refleksai, todėl jie negali valgyti savarankiškai. Dėl šių priežasčių mažyliams reikalinga profesionali medikų pagalba ir ypatingas tėvelių dėmesys.
Neišnešiotų naujagimių paramos fondai
Neišnešiotų naujagimių paramos fondai dažniausiai telkiasi į psichologinę pagalbą ankstukų tėveliams, Lietuvos ligoninių aprūpinimą gyvybiškai svarbia medicinine įranga, paramą anksčiau nei planuota gimusiems kūdikiams reikalingais daiktais ir pan.
Paramos projektas „Ankstukai“
Paramos projektas „Ankstukai“ jau daugiau kaip dešimtmetį telkiasi į pagalbą anksčiau nei planuota gimusiems kūdikiams ir jų šeimoms. Iniciatyva siekia suteikti gyvybiškai svarbią medicininę įrangą ligoninėms, užtikrina paramą daiktais, organizuoja psichologinę pagalbą ankstukų tėveliams ir šviečia visuomenę apie iššūkius, su kuriais susiduria anksčiau nei planuota pasaulį išvydę naujagimiai.
Projektas visus metus Lietuvos ligoninėse taip pat dalija „Ankstuko šeimos kraitelį“. Jį sudaro pirmieji ankstuko rūbeliai, apklotas, specialių sauskelnių pakuotė, informacinė knyga ir panašios priemonės, padedančios pasirūpinti mažyliu pirmosiomis dienomis šiame pasaulyje.
Prisidėti prie ankstukų kovos už gyvenimą galima įvairiais būdais – bankiniais pavedimais, skiriant 1,2 proc. GPM, perkant specialiais akcijos lipdukais pažymėtas prekes, aukojant daiktus, savanoriaujant ir pan. Įmonės, norinčios paremti anksčiau nei planuota gimusius kūdikius didesne suma (nuo 1500 eurų), vienkartinės paramos sutartį ras www.ankstukai.lt. Iniciatyva taip pat nuolat ieško savanorių, kurie padėtų organizuoti fondo renginius, ieškotų rėmėjų, prisidėtų prie visuomenės švietimo, dalintųsi savo istorijomis ir patarimais.
Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“
Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios misija – vienyti ir palaikyti anksčiau nei planuota gimusius kūdikius bei jų šeimas. Asociacija organizuoja metodinę, psichologinę, materialinę, šviečiamąją, pedagoginę, moralinę ir teisinių konsultacijų pagalbą ankstukų šeimoms, taip pat aktyviai dalyvauja visuomenės informavimo procesuose apie iššūkius, su kuriais susiduria mažieji kovotojai.
Asociacija „Padedu augti“
Asociacija savo veiklą pradėjo 2011 metais kaip mamų-savanorių organizacija. Jos tikslas – emocinė parama tėveliams, esantiems krizinėje situacijoje, gimus ankstukui, taip pat kūdikio negalios ar netekties atvejais. Asociaciją vienija 24 nariai, kurių dėka kasmet Lietuvos šeimoms suteikiama 250–300 konsultacijų. Prie jų veiklos galima prisidėti savanoriaujant arba parėmus finansiškai.