Mokomės per patirtį

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos II C kl. mokiniai dalyvavo įspūdingoje edukacinėje išvykoje į Kauno VII fortą, kur teorinės ­žinios virto praktiniais ­atradimais.
Mokiniai turėjo galimybę išsitirti savo kraujo grupę ir Rh faktorių, taip gilindami supratimą apie žmogaus biologiją. Vienas įdomiausių užsiėmimų buvo DNR molekulės išskyrimas – tai leido mokiniams pažvelgti į genetiką iš arti. Užsiėmimai vyko autentiškoje forto aplinkoje, kuri suteikė išvykai istorinės prasmės. Mokiniai dirbo grupėse, diskutavo, dalijosi įžvalgomis ir mokėsi bendradarbiauti. Edukatoriai skatino smalsumą ir kritinį ­mąstymą, o praktiniai eksperimentai padėjo geriau įsisavinti biologijos temas.
Išvyka ne tik praturtino žinias, bet ir su­stiprino mokinių motyvaciją mokytis. Tokios patirtys ugdo ne tik akademinius gebėjimus, bet ir asmenines kompetencijas. Mokiniai grįžo kupini įspūdžių ir naujų žinių, kurias galės pritaikyti pamokose. Kauno VII fortas tapo ne tik istoriniu objektu, bet ir gyva la­boratorija jauniesiems tyrinėtojams.

Audrutė Jančiauskienė,
biologijos mokytoja metodininkė

