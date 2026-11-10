Modulinė sofa ar klasikinis minkštas kampas: ką rinktis 2026 metais

Prieš dešimt metų minkštas kampas buvo vienas gaminys su fiksuota forma, o moduliai – nišinis sprendimas dizaino salonams. Šiandien gamintojų kataloguose modulinės versijos dažnai pigesnės nei monolitiniai kampai, todėl klausimas „kuris geriau“ tapo kasdieniu.
Trumpai: klasikinis kampas laimi, kai kambario planas aiškus ir nesikeis, o svarbiausia – tvirtumas ir vientisa sėdimoji dalis be siūlių. Modulinė sofa pranašesnė, kai kambarys nestandartinis, planuojamas persikraustymas, reikia kaitalioti svečių ir kasdienį režimą arba pro laiptinę monolitinis kampas paprasčiausiai netelpa. Gamintojo FRANKOF asortimente abu variantai dažnai egzistuoja tame pačiame modelyje – pavyzdžiui, „Nancy“ minkštas kampas kainuoja nuo 2 076 €, o modulinė jo versija – nuo 3 755 €, skirtumą lemia modulių skaičius ir konfigūracija.
Toliau – palyginimas pagal dešimt kriterijų, kada kiekvienas variantas pasiteisina ir kokie modeliai leidžia nerinktis.
Palyginimas pagal kriterijus
|
Kriterijus
|
Klasikinis minkštas kampas
|
Modulinė sofa
|
Forma
|
Fiksuota (L arba U)
|
Keičiama – kampas, dvi sofos, sala
|
Sėdimoji dalis
|
Vientisa, be siūlių tarp dalių
|
Siūlės tarp modulių (jungtys slepia)
|
Pristatymas į butą
|
Dideli gabaritai, gali netilpti pro laiptinę
|
Atskiri moduliai pratelpa pro bet kokias duris
|
Persikraustymas
|
Reikia tinkamo kambario
|
Perkonfigūruojama naujam planui
|
Kaina už sėdimą vietą
|
Dažnai mažesnė
|
Didesnė dėl atskirų rėmų ir jungčių
|
Miegojimo mechanizmas
|
Įprastas (Dolphin, Eurobook, pasukamas)
|
Yra dalyje modelių (pvz., „Norman“)
|
Patalynės dėžė
|
Beveik visada
|
Priklauso nuo modulio
|
Stabilumas ant lygių grindų
|
Nejuda
|
Reikia tvirtų jungčių
|
Remontas
|
Keičiamas visas gaminys
|
Keičiamas vienas modulis
|
Tinkamumas HoReCa
|
Geras
|
Labai geras – pritaikoma erdvei
Kada rinktis klasikinį kampą
-
Svetainė standartinė, kampas stovės prie dviejų sienų ir jo niekas nestumdys.
-
Svarbu kuo mažiau siūlių – pavyzdžiui, šeimai su mažais vaikais, kur sėdynė naudojama kaip vientisas gulimas plotas.
-
Reikia patalynės dėžės ir miegojimo mechanizmo už mažiausią kainą.
-
Namas privatus arba butas su plačia laiptine – gabaritų problemos nėra.
FRANKOF asortimente tokių modelių daug: „Nancy Minkštas Kampas“ nuo 2 076 €, o kampinės sofos su „Dolphin“, „Eurobook“ ar pasukamais mechanizmais sudaro atskirą katalogo dalį.
Kada pasiteisina modulinė sofa
Gerai suprojektuota modulinė sofa atsiperka tada, kai erdvė gyvena keliais režimais. Tipiniai atvejai:
-
Atviro plano butas, kur sofa skiria virtuvę nuo svetainės ir stovi kambario viduryje – reikia modulių be atlošo arba su atlošu iš abiejų pusių.
-
Nuomojamas būstas – kitame bute kampas gali būti kitos pusės.
-
Siaura laiptinė be lifto – monolitinis kampas lieka kieme.
-
Svečių kambarys-kabinetas, kur dieną reikia dviejų atskirų sėdimų vietų, o vakare – vienos lovos.
-
Kavinė ar viešbučio fojė, kur erdvė perstatoma pagal renginius.
Šiai grupei FRANKOF siūlo 25 modulinius modelius – nuo kompaktiškos „Kyoto“ (sofa nuo 715 €, modulinis kampas nuo 1 788 €) iki „Dakar XL“ (nuo 4 628 €) ir „Otis“ (nuo 4 846 €). Dalis modelių, pvz., „Belfast“, „Dallas“, „Dubai“, „Vilnius“, pažymėti ir kaip HoReCa baldai, nes naudojami viešbučių ir restoranų projektuose.
Modeliai, kurie leidžia nerinktis
Vis daugiau gamintojų kuria hibridus – modulinius kampus su miegojimo mechanizmu ir patalynės dėže. FRANKOF „Norman Sofa Lova“ (nuo 1 443 €) yra būtent toks: moduliai leidžia keisti formą, o „Eurobook“ sistema paverčia ją miegojimo vieta su patalynės dėže; užpildas – vidutinio kietumo ortopedinis, rėmas kombinuotas iš spygliuočių medienos, faneros, spyruoklinio bloko ir zigzaginių spyruoklių, kojelės – 3 cm medinės. Tokiu atveju klausimas „kampas ar moduliai“ praranda prasmę – gaunami abu.
Kaina ir garantija
FRANKOF kainos nurodomos „nuo“ ir priklauso nuo audinio kategorijos – rinktis galima iš daugiau nei 1 000 audinių. Visiems gaminiams taikoma 24 mėnesių garantija, apimanti gamybos defektus ir mechanizmus, bet ne mechaninius pažeidimus ar eksploatacijos taisyklių nesilaikymą. Gamintojas veikia nuo 2009 m., turi 70 firminių salonų Ukrainoje ir Europoje, o gamybos patalpos užima daugiau nei 15 000 m².
Kur palyginti abu variantus gyvai
Lietuvoje FRANKOF turi penkis firminius salonus: Kaune – Savanorių pr. 288 (tel. +370 600 99033, I–V 10–19, VI 10–15) ir Drobės g. 62 („Materija“, tel. +370 603 66616); Vilniuje – P. Lukšio g. 32 („Domus Galerija“, tel. +370 677 55545) ir Kalvarijų g. 125 („Baldų rojus“, tel. +370 643 73474); Klaipėdoje – Baltijos pr. 26E (tel. +370 600 99733). Bendras el. paštas info@frankof.lt; modelių konfigūratorius, matavimo gidas ir 3D modeliai pasiekiami kiekvieno gaminio puslapyje, o interjerų pavyzdžiai – „Instagram“ paskyroje frankof_lietuva ir „YouTube“ kanale.
Jei abejojate, pradėkite nuo paprasto testo: nubraižykite savo kambarį ir pabandykite jame sudėlioti tą patį modelį dviem skirtingais būdais – jei antras variantas atrodo lygiai taip pat gerai kaip pirmas, moduliai jums bus tik papildoma kaina.