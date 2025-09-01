Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,

Mokslo ir žinių šventė – Rugsėjo 1-oji – primena, kaip svarbu nuolat augti ir tobulėti. Tai naujų vilčių, iššūkių ir atradimų pradžia. Ji mus sujungia bendram tikslui – mokytis ir kurti stipresnę ateitį.
Brangūs mokiniai, drąsiai ženkite žinių keliu – būkite smalsūs, atkaklūs ir tikėkite savo svajonėmis. Mokytojams linkiu kantrybės, kūrybiškumo ir įkvėpimo, o tėvams – džiaugsmo, matant augančius ir stiprėjančius savo vaikus.
Tegul šie mokslo metai būna kupini prasmingų darbų ir gražių atradimų.
Su Rugsėjo 1-ąja!
Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Radvila