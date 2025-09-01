Gerbiami mokiniai, tėveliai, mokytojai ir visa švietimo bendruomene,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su naujos mokslo metų pradžios – Rugsėjo 1-osios – švente!
Ši diena – tai naujų galimybių, žinių ir atradimų startas, kupinas vilčių ir ryžto siekti daugiau.
Mielieji mokiniai, linkiu smalsumo, kūrybiškumo ir drąsos siekti savo tikslų.
Gerbiami mokytojai, dėkoju Jums už kantrybę, atsidavimą ir širdį, kurią kasdien skiriate ugdydami jaunąją kartą.
Tėveliai, būkite stipriausia atrama savo vaikams jų kelyje į žinias.
Tegul šie mokslo metai atneša daug naujų idėjų, sėkmės, gražių potyrių ir įsimintinų akimirkų!
Su pagarba ir geriausiais linkėjimais
Seimo narys Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas