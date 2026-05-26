5 gruziniški šašlykų marinatai, kurie mėsą pavers minkšta ir aromatingą

Kai pasigirsta žodis „kepsninė”, daugeliui pirmoji mintis – kiaulienos šašlykai. Pigu, sotu ir skanu. Tačiau kad šašlykai būtų tikrai sultingi ir aromatingi, verta pasimokyti iš kartvelų – tautos, kuri visame pasaulyje garsėja savo nepralenkiamais šašlykais. O prieš ruošiantis grilio vakarėliui, tikrai verta peržvelgti IKI leidinį – jame galima rasti akcijų tiek mėsai, tiek visiems marinatui reikalingiems produktams, kad malonumas kainuotų kuo mažiau.

Kodėl marinatas toks svarbus?

Marinavimas – ne tik skonio reikalas. Tinkamai marinuota mėsa tampa minkšta, sultinga ir tolygiai pagardinta prieskoniais. Keletas svarbių taisyklių, kurių verta laikytis:

  1. Neskubinkite proceso. Keturios valandos – absoliutus minimumas, tačiau geriausia mėsą palikti marinuotis per naktį. Kuo ilgiau – tuo gilesnis ir sodresnis skonis.

  2. Nepamirškite rūgštelės. Kiekviename marinate turi būti rūgšties – citrinos sulčių, acto, jogurto ar granatų sulčių. Ji padeda suminkštinti mėsos skaidulas ir suteikia charakterio.

  3. Nuvalykite prieskonius prieš kepant. Svogūnai, žolelės ir prieskoniai ant tiesioginės ugnies sudegs ir suteiks mėsai kartoką skonį – todėl prieš dėdami ant grotelių juos nuvalykite.

  4. Išimkite mėsą anksčiau. Mėsa prieš kepimą turi sušilti iki kambario temperatūros – išimkite ją iš šaldytuvo likus bent valandai. Taip ji keps tolygiau ir bus sultingesnė.

5 gruziniški marinatai, kuriuos išbandysite ne kartą

Prieš ruošiant bet kurį iš šių marinatų, verta pasitikrinti IKI leidinyje, kokios akcijos galioja šią savaitę – dažnai būtent prieskoniai, sultys ar pieno produktai parduodami ypač palankia kaina. Tuomet belieka pasirinkti patinkantį marinatą ir pradėti: daržoves supjaustykite, visus ingredientus sumaišykite, gerai įtrinkite mėsą ir palikite marinuotis bent 4 valandas arba per naktį. Kitą dieną verkite mėsą ant iešmų ir kepkite ant žarijų.

Šašlykai su tkemali padažu ir česnaku. Reikės: 1,5 kg kiaulienos sprandinės, 4 šaukštų tkemali (gruziniško slyvų padažo), 4 česnako skiltelių, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų ir šviežių kalendros lapelių. Skonis: ryškus, šiek tiek rūgštus su sodraus česnako gaida – klasikinis gruziniškas aromatas, kuris iškart nukelia į Kaukazo kalnų dvasią.

Šašlykai su granatų sultimis ir rozmarinu. Reikės: 1,5 kg kiaulienos, 300 ml granatų sulčių, 3 svogūnų, 2 šakelių šviežio rozmarino, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, druskos ir juodųjų pipirų. Skonis: subtiliai saldus ir kartu rūgštus, su elegantiška rozmarino nata – mėsa įgauna išskirtinį aromatą ir gražią spalvą.

Šašlykai su raudonuoju vynu ir čiobreliais. Reikės: 1,2 kg kiaulienos, 200 ml sausojo raudonojo vyno, 3 svogūnų, 1 šaukšto acto, čiobrelių, lauro lapų, druskos ir pipirų. Skonis: sodrus ir gilesnis, su lengva žolelių gaida – vynas suteikia mėsai švelnų rūgštumą ir ypatingą aromatingumą.

Šašlykai su graikišku jogurtu ir citrina. Reikės: 1 kg kiaulienos, 200 g graikiško jogurto, 1 citrinos sulčių ir žievelės, 3 česnako skiltelių, 1 šaukštelio kumino, druskos ir pipirų. Skonis: šviežias, kreminis ir lengvai citrusinis – jogurtas mėsą padaro išskirtinai sultingą ir švelnią, o kuminas suteikia rytietišką atspalvį.

Šašlykai su sojos padažu ir medumi. Reikės: 1,2 kg kiaulienos, 4 šaukštų sojos padažo, 2 šaukštų medaus, 3 česnako skiltelių, 1 šaukšto tarkuoto imbiero, 2 šaukštų aliejaus ir pipirų. Skonis: saldžiarūgštis ir sodrus – medus suteikia gražią karamelizuotą plutelę, o imbiero ir sojos derinys prideda egzotiško gylio ir pikantiškai juntamo aštumo.

O jeigu ieškote daugiau įkvėpimo grilio sezonui, įvairūs šašlykų ir grilio receptai laukia „Iki" „Maisto kultūra" skiltyje.

