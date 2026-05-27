Bendros kelionės stiprina draugystę

Elektrėnų policijos komisariato pareigūnai ir policijos veteranai gegužės 6 d. lankėsi Ukmergės rajone, kur jų laukė prasminga ir turininga pažintinė išvyka.
Išvykos metu pirmiausia apsilankė Ukmergės rajono policijos komisariate, kur visus šiltai sutiko kolegos. Šiltai pareigūnus priėmė ir Ukmergės rajono savivaldybėje.
Elektrėnų pareigūnai ir veteranai aplankė žymiausias Ukmergės miesto vietas, susipažino su jo kultūriniu paveldu, architektūra ir jaukia miesto atmosfera.
Didelio susidomėjimo sulaukė apsilankymas Miniatiūrų muziejuje, kuriame eksponuojami kruopščiai sukurti meno darbai ir unikalios miniatiūros. Svečiai turėjo galimybę pasigrožėti menininkų kūrybiškumu, subtilumu bei nepaprastu dėmesiu detalėms.
Kelionės metu aplankytas Antano Smetonos dvaras. Tai išskirtinė vieta, menanti pirmojo Lietuvos Prezidento gyvenimą ir mūsų šalies istoriją. Dvaro aplinka, autentiška atmosfera bei pasakojimai apie tarpukario Lietuvą paliko neišdildomą įspūdį visiems dalyviams.
Ši išvyka tapo puikia proga ne tik praplėsti akiratį, bet ir pabūti kartu, stiprinant bendrystę, pagarbą tradicijoms bei vertybėms.
