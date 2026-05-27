Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka pripažinta bendruomeniškiausia

Tarp apdovanotųjų – straipsnio autorė ir Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos vedėja I. Senulienė (centre)
2026 m. gegužės 6 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka organizavo tradicinį Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Nominacijų konkurso apdovanojimo renginį, šiais metais ryškiai pavadintą „Bibliotekų blyksniai 2025“.
Bibliotekininkus pagerbė kultūros viceministrė Renata Kurmin. „Bibliotekininkų kasdienis nuoširdus darbas rodo, kad biblioteka geba keistis kartu su visuomene, išlikdama patikimu draugu bei atsparos tašku sparčiai kintančiame pasaulyje“, – sveikinimo kalboje sakė viceministrė. Šventiniame renginyje dalyvavo Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorė Aušrinė Žilinskienė, UAB „Asseco Lietuva“ generalinis direktorius Albertas Šermokas, asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Rita Šukytė, Tarptautinės organizacijos EIFL viešųjų bibliotekų Inovacijų programos vadovė Ramunė Petuchovaitė, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorės pavaduotoja Erika Buivydienė.
Nugalėtojus sveikino ir apdovanojimus įteikė Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė ir konkurso rėmėjas UAB „Asseco Lietuva“ generalinis direktorius Albertas Šermokas.
Savivaldybių viešųjų bibliotekų miesto padalinių (filialų) Bendruomeniškiausios bibliotekos kategorijoje apdovanota: už įvairiapusišką veiklą ir originalias iniciatyvas telkiant bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis, socialinės atskirties mažinimą – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka.
Renginio antroje dalyje asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Rita Šukytė kalbėjo apie partnerystę ir bibliotekų indėlį į skaitmeninę žinių visuomenę bei pristatė projekto „Prisijungusi Lietuva“ rezultatus. Dirbtinio intelekto sprendimų kūrėjas, lektorius ir Salvaro įkūrėjas Mažvydas Šimkus skaitė pranešimą „Bibliotekos ateitis: kaip DI atlaisvina laiką žmonėms“.
Šventinį renginį vedė Asociacijos tarybos narės: Renata Rudienė, Klaipėdos m. sav. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktorė, ir Kristina Lebedžinskienė, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.
Apdovanojimų šventę muzikine skraiste apgaubė ir iki sielos gelmių palietė solistė Vismantė Vasaitytė-Benkunskienė ir pianistė Nijolė Baranauskaitė-Matukonienė.
Ką mes veikiame, kad būtent mūsų bibliotekos veikla šioje nominacijoje yra geriausia ir verta apdovanojimo?
2025 metais Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka minėjo 85 metų veiklos sukaktį. Jubiliejinių metų bibliotekos šūkis – „Istorija tęsiasi“. Ši idėja atspindėjo siekį tęsti tradicijas, bet kartu – atsinaujinti, augti ir žvelgti į ateitį. Per daugiau nei aštuonis dešimtmečius biblioteka išgyveno įvairias permainas ir tapo modernia, atvira, kūrybinga viešąja erdve. Mokinių kūrybinės mintys apie „ateities biblioteką“ tapo įkvėpimu bibliotekos komandai inicijuoti atvirukų, kuriuos sujungė kūrybinė žodžio ir dailės jungtis, leidybą. Biblioteka peržengė savo pastato sienas, gamina bendrystės simbolius ir važiuoja ten, kur yra laukiama. „Knygas vežam – knygos veža“ – ši knygų pavėžėjimo paslauga užtikrino, kad vyresnio amžiaus žmonės, turintys judėjimo negalią, vieniši ar gyvenantys atokiau, būtų pasiekiami. Tai ne tik leidinių pristatymas (per 2025 m. metus išduota 200 knygų) – tai laukiamas susitikimas, pokalbis ir žinia, kad apie tave galvoja. Bibliotekos filosofija – knygos „veža“ (įkvepia) net ir tuos, kurie negali atvykti į biblioteką.
Bibliotekos veikla – įrodymas, kad ir maža biblioteka gali daryti didelį poveikį ir jungti bendruomenę. Tai vieta, kur kasdien kuriami ryšiai, prasideda mažos istorijos ir gimsta dideli darbai. Bibliotekoje vykstantys Knygų klubo susitikimai (bent kartą per mėnesį) – tai vieta, kur per literatūrą vyksta pokalbiai apie gyvenimą, vertybes ir Vievio aktualijas. Klubo nariai tampa ne tik skaitytojais, bet ir draugais, palaikančiais vieni kitus ir už bibliotekos ribų.
Ypatingo dėmesio sulaukė bibliotekos iniciatyva – atviros ženkliukų gamybos dirbtuvės, tapusios tiltu tarp skirtingų kartų. Gyventojai patys kuria ir gaminasi ženkliukus miesto šventėms, bibliotekos renginiams. Tai leidžia kiekvienam jaustis aktyviu renginio dalyviu ir kūrėju. Dirbtuvėse prie vieno stalo susitinka vaikai, jaunimas ir senjorai. Vyresnioji karta dalijasi idėjomis, o jaunimas padeda įsisavinti dizainą ir gamybos techniką. Rankų darbo ženkliukas tampa tapatybės simboliu, nešančiu žinią už bibliotekos ribų. Tai rodo bibliotekos gebėjimą tradicinį šventės paminėjimą paversti įtraukiančia, edukacine ir kūrybiška patirtimi.
Čia ne tik teikiamos paslaugos, čia keičiama žmonių kasdienybė, o bendruomenės stiprinimas yra ne projektas, o vertybė. Biblioteka rūpinasi, kad skaitantis jaunas pilietis būtų sveikas ir energingas. Biblioteka vykdydama tęstinę projektinę veiklą „Sveikai gyvenkime kasdien“ per edukacijas, susitikimus su specialistais supažindino mokinius su sveika mityba, judėjimo svarba ir emocine pusiausvyra. Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka veikia kaip atviras informacinis ir socialinis centras, kuriame kaimynai tampa bendraminčiais, o lankytojai – aktyviais renginių bendraautoriais. Tokios iniciatyvos kaip ąžuoliuko sodinimas miesto parke, skirtas bibliotekos 85-mečiui paminėti, ar Europos dieną organizuojama saulėgrąžų sėja bibliotekos kiemelyje kartu su miesto jaunimu ir Vaikų dienos centro auklėtiniais simbolizuoja tikėjimą ateitimi, ugdo empatiją, solidarumą ir puoselėja europines vertybes. Ši veikla atskleidžia bibliotekos pastangas remti pažeidžiamus bendruomenės narius, suteikti jiems erdvę augti, kurti ir jaustis reikalingais.
Vienas reikšmingiausių 2025 metų įvykių – atminimo lentos, skirtos knygnešiui vaistininkui Jurgiui Milančiui ir rašytojai Lazdynų Pelėdai-Sofijai Pšibiliauskienei, atidengimas. Šia iniciatyva biblioteka priminė, kad tautinio savitumo išsaugojimas yra neatskiriamas nuo kultūrinės atminties puoselėjimo. Žymaus knygnešio, kraštiečio Jurgio Milančiaus gimimo dienos proga balandžio 18-ąją kartu su Vievio seniūnija pakvietė bendruomenę prie namo Vilniaus g. 28, kur buvo atidengta nauja atminimo lenta. Ši vieta simboliškai susijusi su miesto istorija ir kultūra: čia veikė kukli Milančių vaistinė, tapusi knygnešių susitikimų ir draudžiamosios spaudos slaptaviete, o 1907–1910 m. gyveno rašytoja Lazdynų Pelėda-Sofija Pšibiliauskienė, parašiusi čia žymiausius savo kūrinius.
Renginyje skambėjo miesto mokyklų mokinių atliekami kūriniai, literatūrinės kompozicijos bei bendruomenės sveikinimai. Elektrėnų savivaldybės meras G. Ratkevičius padėkojo namo savininkei, Jurgio Milančiaus įdukrai Birutei Tartėnienei už pritarimą ir leidimą čia įamžinti kultūrinės atminties ženklą. Vievio bažnyčios klebonas Alfonsas Kelmelis pašventino atminimo lentą, pabrėždamas jos reikšmę ateities kartoms – kaip informacijos šaltinio ir atsakingo bendruomenės požiūrio į istoriją, kultūrą bei viešąją erdvę.
Vievio biblioteka šiandien yra ne tik informacijos šaltinis, bet ir pasitikėjimo erdvė. Ji įrodė, kad net ir nedideliame mieste biblioteka gali būti bendruomenės gerovės, mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinio identiteto puoselėtoja. Tai erdvė, kuri ateina pas žmogų, sujungia kartas per kūrybą ir užtikrina, kad nė vienas bendruomenės narys neliktų kultūrinėje atskirtyje.
Ši nominacija priklauso ne tik darbuotojams, bet ir kiekvienam Vievio gyventojui, kuris praveria bibliotekos duris. Dėkojame už pasitikėjimą, pažadame ir toliau augti kaip gyva, kurianti, visus telkianti bendruomenė. Kviečiame kurti Vievio istoriją kartu!
Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos vedėja Irena Senulienė