Ledo ritulio Tautų taurės turnyre Mindaugo Kiero atminimą pagerbs Elektrėnai

Ledo ritulio Tautų taurės turnyre Mindaugo Kiero atminimą pagerbs Elektrėnai

Lapkričio 6–8 dienomis Elektrėnuose įvyksiančiame tarptautinės ledo ritulio ­federacijos (IIHF) pirmą kartą rengiamo Tautų taurės turnyro „Oranžinėje“ grupėje kovos Ukrainos, Rumunijos ir Lietuvos ­komandos.
Turnyre bus paminėtas žuvusio ledo ritulininko, buvusio Lietuvos rinktinės kapitono Mindaugo Kiero vardas. Prieš pirmąsias turnyro rungtynes, lapkričio 6 dieną, 18.30 val., ku­riose susitiks Ukraina ir Lietuva, įvyks M.Kie­ro pagerbimo ceremonija ir į Elektrėnų ledo rūmų palubes pakils M.Kiero 3-ečiu numeriu pažymėti Lietuvos rinktinės marškinėliai.
M.Kieras ledo ritulio karjerą pradėjo gimtuosiuose Elektrėnuose. Iš gimtojo miesto komandos vėliau gynėjas pakėlė sparnus į užsienį ir turėjo ilgametę sėkmingą karjerą keliose šalyse.
Buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas M.Kieras per 20 metų nė karto nepraleido Lietuvos rinktinės kovų pasaulio čempionatuose ir sužaidė 100 rungtynių.
Tautų taurės turnyre be Ukrainos – Lietuvos dvikovos, lapkričio 7 dieną, 18:30 val., susitiks Rumunija – Ukraina, o lapkričio 8 dieną, 18:30 val., žais Lietuva – Rumunija.

Asociacijos „Hockey Lietuva” inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Kryžių kalnas – katalikiškas Lietuvos simbolis
Apie kapaviečių priežiūrą
GOLDEN HOUSE kilęs iš Elektrėnų miesto
GENOVAITĖ LAIMUTIENĖ – 90-MEČIO JUBILIEJŲ PASITIKUSI ISTORIJOS MOKYTOJA

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Ledo ritulio Tautų taurės turnyre Mindaugo Kiero atminimą pagerbs Elektrėnai
Tarptautinis „Reveranso“ šokėjų pripažinimas
Top dance open
ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44