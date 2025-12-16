LEA kviečia seną katilą keisti nauju šilumos siurbliu. Pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90 proc.

„Ecoenergija.lt“ komanda lydi klientą viso proceso metu iki pat kompensacijos išmokos gavimo

 

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėtai greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomoms dotacijoms. ­UAB „Ecoenergija.lt“ komanda kviečia pradėti domėtis įranga ir registruotis dėl paraiškų teikimo jau dabar, kad kitam kvietimui būtų pasiruošta laiku. Bendrovė suteikia itin geras išsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus ­skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90 proc. jūsų įsigyjamo šilumos siurblio oras-vanduo kainos.
Šildymo sistema oras-vanduo­ yra modernus ir efektyvus šildymo­ būdas. Gyventojus naudoti šių šilumos siurblių sistemą skatina jų paprastas įrengimas, valdymas ir priežiūra. Šilumos siurblio darbo principas „trys viename“ leidžia šildyti grindis, radiatorius ir tiekti karštą vandenį. Įrangą galima reguliuoti nuotoliu, tai labai patogu ­dažnai išvykstantiems, skubantiems. Ši šildymo sistema namus šildo pagal nustatytą pastovią temperatūrą, taigi nereikia niekuo rūpintis.
Naujausios kartos šilumos siurbliai pasižymi ypač aukštu energijos efektyvumu ir gali užtikrinti karšto vandens ruošimą net iki +75°C, tai labai tinka net ir tiems, kurie šildosi tik radiatoriais. Taigi, šilumos siurbliai tampa itin efektyvūs ir populiarūs ne tik naujos, bet ir senesnės statybos namuose ar renovuotose patalpose.

Viskuo pasirūpina Ecoenergija.lt komanda
„Daugelis mūsų klientų sako, jog net nepagalvoję, kad šildytis gali būti taip paprasta, – teigia Ecoenergija.lt vadovė Živilė Lapkuvienė. – Jie džiaugiasi, kad vasarą nereikia rūpintis malkomis, valyti kaminų, o šildantis nėra pelenų, malkų ar briketų įkrovų, temperatūrų šuolių, vos keliais mygtukais galima įjungti ir išjungti šildymą ar reguliuo­ti ­norimą temperatūrą, nustatyti ­pastovią šilumą. Ypač džiaugiasi klien­tai įrangą įsigiję išsimokė­tinai, nes moka nedideles įmokas, o nau­dojasi moderniu šildymu jau kelis ­sezonus“.
Anot jos, įmonė stengiasi, kad išmanus šildymas būtų prieinamas visiems, tad nuolat derina sąlygas su savo lizingo partneriais, kurie padeda įsigyti prekes geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis. Naujas išsimokėjimo būdas lei­džia 1000 eurų sumokėti dalimis per 10 mėnesių po 100 eurų be jokio pabrangimo. Klientui nereikia rūpintis, nes Ecoenergija.lt komanda padeda atlikti vertinimą ir lydi klien­tą viso proceso metu iki pat kompensacijos išmokos gavimo.
„Primename, kad paraiškas kompensacijai gauti gali teikti fiziniai asmenys, norintys keisti katilus, ­kurie naudoja malkas, granules, durpių ar pjuvenų briketus, gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį ar kitą taršų kurą, į šilumos siurblius oras-vanduo. Paramą šilumos siurbliams gali gauti nuosavybės ­teise valdantys gyvenamąjį namą, sodo namą ar gyvenamosios pa­skirties butą dviejų butų name. Naujas privalumas, kad nėra privaloma atsisakyti savo senojo katilo. Tokiu būdu galima turėti alternatyvų šildymą ir derinti su šildymu oras-vanduo“, – atkrei­pia dėmesį Ecoenergija.lt vadovė.

Kaip ir kodėl rinktis šilumos siurblius oras-vanduo?
Renkantis šilumos siurblį reikia atkreipti dėmesį į jo savybes, pavyz­džiui, našumą vertinant tam tikrus rodiklius, kurie rodo, kiek šilumos perduoda įrenginys naudodamas tą patį elektros energijos kiekį.
Norint pasiekti maksimalų šilumos siurblio efektyvumą, svarbi pastato izoliacija – gerai apšiltintas­ būstas padidins šildymo efektyvu­mą. Taip pat patartina naudoti išmaniąsias valdymo sistemas, kurios leis tiksliai reguliuoti temperatūrą. Svarbus ir techninis aptarnavimas – reikalinga periodiškai valyti fil­trus ir tikrinti sistemą, geriausiai tai patikėti tik specialistams.
„Verta ir labai svarbu rinktis įmonę, kuri suteikia pilną paslaugų paketą: nuo konsultacijos iki šilumos siurblio montavimo ir dokumentų sutvarkymo bei garantinio ir pogarantinio aptarnavimo“, – priduria Ecoenergija.lt vadovė.“

Kur kreiptis?
„Ilgametė patirtis rodo, kad gyventojams kyla daug klausimų, susijusių su šilumos siurblių oras-vanduo įsigijimu ir paramos įsi­savinimu. Todėl norintiems laiku pasiruošti šildymo sezonui jau dabar kviečiame registruotis konsultacijai telefonu +370 670 26903 arba el. paštu info@ecoenergija.lt, kad gyvos konsultacijos metu individualiai galėtume suteikti patarimų pasirenkant šilumos siurblį ir padėtume susitvarkyti reikalingus dokumentus kompensacijai gauti“, – pataria „Ecoenergija.lt“ vadovė Živilė Lapkuvienė.
Sutaupykite net 90 % šilumos ­siurb­lio kainos – registruokitės jau dabar!

