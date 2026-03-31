Atsakingieji už eismą pėsčiomis nevaikšto

Perėjus gatvę į šaligatvį išeiti galima tik per žalią veją
Į redakciją užėjęs skaitytojas Anatolijus prašė pasidomėti, kodėl Savivaldybės saugaus eismo komisija kelio ženklus stato taip, kad žmonėms būtų nepatogu jais naudotis. Dar praėjusių metų pabaigoje Komisija pasistengė pastatyti naują pėsčiųjų perėją iš Trakų gatvės į kitą Sabališkių gatvės pusę ten, kur įsikūrusios maitinimo paslaugas teikiančios įmonės. Žmonės už tą perėją labai dėkingi, kliūna tik tai, kad ją perėjus į šaligatvį išeiti galima tik per žalią veją. Žiemą tos vejos gal ir nebuvo galima pastebėti, bet kodėl niekas nepasirūpina pavasarį per tą veją nors porą grindinio plytelių padėti. Nes žmonės ne tik veją mindo, bet ir avalynę išsipurvina.
Kita bėda – pėsčiųjų perėja iš Šarkinės g. per tą pačią Sabališkių gatvę. Perėja ten nubraižyta ne šalia autobusų stotelių, o toliau nuo jų – prie įvažiavimo į autoservisą. Anatolijus pastebėjo tai, ko Saugaus eismo komisija nepastebi – į autoservisą žmonės pėsčiomis nevaikšto, o pagyvenę žmonės, grįžę su pirkiniais iš miestų, priversti nuo stotelės eiti iki perėjos, o paskui tokį pat atstumą kita gatvės puse grįžti iki gatvės į savo namus. Žmonės dažniausiai to vingio nedaro – eina per gatvę trukdydami važiuojančiam eismui ir sukeldami sau nesaugumą. Anatolijus sarkastiškai juokauja: iš kur Komisijos nariams, pėsčiomis nevaikščiojantiems, žinoti, kas pėstiesiems patogu. O pėstieji dažniausiai yra pagyvenę žmonės. Anatolijus, po Elektrėnus vaikščiojantis pėsčiomis, viską, kas negerai padaryta, mato, papasakojo redakcijai ir tiki, kad Saugaus eismo komisija žmones išklausys ir jiems sudarytus nepatogumus ištaisys.