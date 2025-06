Konkurse „Netradiciniai mano kaimo sprendimai“ – daugiausia simpatijų sulaukė Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“

Žemės ūkio agentūra, gegužės mėnesį paskelbusi konkursą „Netradiciniai mano kaimo sprendimai“, pakvietė kaimo bendruo­menes, vietos veiklos grupių narius ir visus kaimo gyventojus pasidalinti savo gerąja patirtimi bei pristatyti unikalias, netradicines iniciatyvas, kurios stiprina bendruomeniškumą, puoselėja kai­­mo identitetą ir garsina gim­tąjį kraštą.

Į kvietimą atsiliepė net 31 vietos bendruomenė iš įvairių Lietuvos savivaldybių! Pateiktos iniciatyvos atskleidė bendruomenių kūrybiškumą, siekį gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, skatino kultūrinio paveldo išsaugojimą, ­aplinkosaugą, inovatyvius sprendi­mus, bendruomenės įtrauktį ir stip­rius tarpusavio ryšius.

Pateiktas iniciatyvas vertino ir tris geriausias iniciatyvas išrinko Žemės ūkio agentūros sudaryta komisija, remdamasi originalumo, poveikio bendruomenei bei tvarumo kriterijais:

Visi konkurse dalyvavę projektai buvo pristatyti Žemės ūkio agentūros administruojamoje „Facebook“ grupėje „Kaimui ir bendruo­menei“, kur grupės nariai ir svečiai aktyviai balsavo už labiausiai patikusią iniciatyvą, paspausdami „Patinka“. Daugiausia simpatijų sulau­kė Alesninkų asociacijos „Gyventi bendrystėje“ (Elektrėnų sav.) iniciatyva „Bendruomenės „statyba“ nuo pamatų“, surinkusi net 375 „Patinka“.

Ši bendruomenė pasirinko unikalią telkimosi formą – savo lėšomis įsigijo žemės sklypą ir bendromis pastangomis stato bendruomenės namus, suburdama visus gyventojus bendrai veiklai. Per dvejus metus šis projektas įrodė, kad vienybėje slypi didžiulė jėga ir kad net be papildomo finansavimo galima kurti gyvybingą bendruomenę bei puoselėti kaimo bendruomenės identitetą.

Konkurse taip pat dalyvavo Juknaičių bendruomenės (Šilutės r.) iniciatyva „Sumanaus apšvietimo projektas Juknaičiuose“. Juknaičiuo­se, siekiant didinti viešųjų erdvių prieinamumą ir efektyvumą tamsiuo­ju paros metu, 2024 m. įdiegtas išmanusis LED apšvietimas, valdomas mobiliąja programėle. Tai yra, sukurta sistema, kai mobiliu telefonu nuskenavus QR kodą arba įėjus į interneto svetainę vartotojas turi ­galimybę pasirinkęs apšvietimo zoną ir užsakyti energijos tiekimo paslaugą pasirinktai laiko trukmei. Iniciatyva leido ne tik 42 proc. sumažinti elektros sąnaudas, bet ir suteikė kaimo gyventojams galimybę bet kuriuo metu naudotis sporto aikštelėmis ir poilsio zonomis, paverčiant Juknaičius pirmuoju sumaniuoju kaimu Lietuvoje su tokiu skaitmeniniu sprendimu.

Mažeikių r. Tirkšlių seniūnijos bendruomenės iniciatyva „Sumanus pušynas poilsiui“. Sukurta moderni ir funkcionali viešoji erdvė, aprūpin­ta išmania infrastruktūra (edukaciniai stendai, Brailio rašto lentelės, saulės energija veikiantys suoliukai ir oro taršos matuoklis), kuri pritraukia lankytojus ir skatina vietos gyventojų įsitraukimą. Virtualios­ realybės edukacijos bei vabzdžių viešbutis praturtina lankytojų patirtis, jungiant gamtą ir technologijas. Šis ambicingas projektas, apjungęs verslo, vietos biudžetinių įstaigų ir kaimo bendruomenės pastangas, pavertė pušyną inovatyvia erdve, sujungiančia istoriją, edukaciją ir tvarius sprendimus.

Vilkiškių bendruomenės (Pas­valio r.) iniciatyva „Šilumos termometro“ akcija“.

Bendruomenė sėkmingai surinko reikiamą lėšų sumą salės remontui per žaismingą „šilumos termometro“ akciją, kuri viršijo pradinį tikslą ir sutelkė daugiau nei 50 bendruomenės narių. Kiekvienas 20 eurų prilygo vienam laipsniui. Bendruomenės tikslas buvo surinkti 100 laipsnių (2000 eurų). Iš viso surinkta 4055 eurų – net 202,75 simbolinio laipsnio. Šios iniciatyvos­ rezultatas – ne tik sustiprėję ben­druomenės narių tarpusavio­ ryšiai, skatinantys bendrystę ir pasitikėjimą, bet ir paruoštas pagrindas kitam žingsniui – salės remontui.

Žemės ūkio agentūra dėkoja visiems konkurso dalyviams už jų iniciatyvas ir prasmingas veiklas, ku­rios prisideda prie Lietuvos kaimų ir miestelių klestėjimo, sprendžia aktualias problemas ir atskleidžia gyvenimo kaime grožį!

Aistė Kanevičienė, Komunikacijos ir bendradarbiavimo skyriaus vedėja