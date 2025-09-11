Elektrėnų „Versmė B“ pergalingai pradėjo antrąjį ratą

Besibaigiant vasarai, rugpjūčio 24 d. ir 31 d., Elektrėnų „Versmės B“ komanda namų rungtynėmis pradėjo antrąjį ratą Sekmadienio futbolo lygos „D“ diviziono čempionate.
Pirmosios rungtynės su Vilniaus regiono VRFM komanda susiklostė itin dramatiškai. Nuo pat mačo pradžios iniciatyva priklausė svečiams, kurie pirmajame kėlinyje pelnė 2 įvarčius be atsako bei dar iki pertraukos pirmavo rezultatu 2-0. Antrasis kėlinys „Versmei B“ prasidėjo itin nesėkmingai, dėl gautos raudonos kortelės mūsų komanda liko mažumoje, tad teko žaisti dešimt žaidėjų prieš vienuolika. Tačiau šiuo sunkiu momentu iniciatyvos ėmėsi komandos kapitonas Deividas Marcinkevičius, kuris savo greičiu ir klaidinančiais judesiais, regis, užkūrė ir visą komandą. 53 min. po jo prasiveržimo kraštu ir perdavimo į baudos aikštelės centrą Vytautas Giedra sėkmingai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą. Elektrėniškiai ir toliau nemažino spaudimo, tad 58 min. po pražangos prieš Deividą, kamuolį į baudos aikštelę pakėlė Gediminas Kuliešius, o ten kilusioje sumaištyje pirmasis prie jo suskubo Kristupas Apanavičius. Rezultatas tapo lygus 2-2. Nesiliaujantis aktyvus mūsų komandos žaidimas galiausiai lėmė, kad raudoną kortelę gavo ir varžovų žaidėjas. Tad išsilyginus komandų sudėtims, „Versmės B“ pranašumas jau tapo akivaizdus. 75 min. po dar vieno D. Marcinkevičiaus reido ir perdavimo iš krašto, gražų įvartį galva vėl pelnė Vytautas Giedra. Pačioje rungtynių pabaigoje, po varžovų kampinio, vienas su kamuoliu per visą aikštę nuskuodė K. Apanavičius, kuris 86 min. pelnė savo antrąjį bei komandos ketvirtąjį įvartį. Tad iškovota pirmoji, graži, dramatiška, tačiau iš tiesų pelnyta pergalė. Norisi padėkoti visai komandai, kuri ne tik atsilikdama 0-2, bet ir žaisdama mažumoje, nepalūžo bei iškovojo pergalę rezultatu 4-2 (0-2).
Sėkmės įkvėpti mūsų komandos žaidėjai nepaliko vilčių ir kitiems varžovams – Maišiagalos „Arpo“ futbolininkams. Iš esmės legionierių žaidimu besiremianti svečių komanda lygybę išlaikė tik pirmąjį pusvalandį. 36 min. po D. Marcinkevičiaus perdavimo pirmąjį įvartį mūsų komandai pelnė Simas Afoninas. 56 min., po greitai įžaisto kampinio, Kajus Vaicekauskas kulnu, stovėdamas nugara į vartus, įspūdingai pelnė antrąjį komandos įvartį. Rezultatyvaus perdavimo autorių nuspėti nesunku – tai D. Marcinkevičius. Visgi varžovų komanda nesiruošė lengvai pasiduoti ir jau kitos atakos metu – 57 min. – rezultatą sušvelnino „Arpo“ legionierius Nadirjon Buriev Bahodir. Rungtynės tapo kur kas labiau įtemptos, tačiau 81 min. Andrius Kavaliauskas pelnė trečiąjį komandos įvartį ir tuomet tapo aišku – „Versmė B“ pergalės jau nepaleis. Galutinis rungtynių rezultatas 3-1 (1-0). Tad galime pasidžiaugti, kad antrąjį ratą „Versmė B“ pradėjo labai sėkmingai, iškovodama dvi svarbias pergales.
Kitas rungtynes Elektrėnų „Versmė B“ žais rugsėjo 14 d. išvykoje su diviziono lyderiais „Inter – Nemenčinė“ komanda.
Kitose namų rungtynėse rugsėjo 21 d. (sekmadienį) 18.00 val. Elektrėnų savivaldybės sporto centro stadione susitiksime su kaimynais – Kaišiadorių „Baltų“ komanda.
Linas Baublys