Kokių klaidų vengti naudojant kapsules indaplovėms?

Indaplovių kapsulės jau seniai tapo vienu populiariausių pasirinkimų šiuolaikinėje virtuvėje. Viskas, ko reikia švarai, telpa į mažą, kompaktišką tabletę – ploviklis, skalavimo priemonė, druskos pakaitalas ir net fermentai, padedantys susidoroti su pridžiūvusiais nešvarumais. Tačiau patogumas ne visada garantuoja rezultatą: netinkamai naudojamos kapsulės gali palikti dėmių, gadinti indaplovę ar sumažinti jos efektyvumą.
Kaip veikia kapsulės?
Įdedama į specialų skyrelį, kapsulė tirpsta ir paskleidžia veikliąsias medžiagas vandenyje. Vieni komponentai skalbia riebalus, kiti saugo stiklą nuo korozijos, treti padeda greičiau nudžiūti indams. Tokiu būdu užtikrinamas ne tik indų švarumas, bet ir pačios indaplovės švara. Būtent todėl rinkoje tokios priemonės vadinamos „viskas viename“. Nors jos sukurtos tam, kad būtų kuo paprastesnės naudoti, klaidų išvengti pavyksta ne visada.
Dažniausios klaidos naudojant kapsules
Kad indai iš indaplovės ištraukti blizgėtų, svarbu žinoti, kokių įpročių reikėtų vengti. Tarp jų dažniausiai pasitaikančios:
- kapsulės dedamos tiesiai ant indų, o ne į tam skirtą skyrelį, todėl jos neištirpsta tinkamai;
- per didelis indaplovės perkrovimas, dėl kurio vanduo ir kapsulės veikliosios medžiagos nepatenka į visas vietas;
- naudojamos kapsulės, netinkančios konkrečiai indaplovės programai ar vandens kietumui;
- papildomų priemonių (pvz., skalavimo skysčio) nenaudojimas, kai jų iš tiesų reikia;
- pirkimas tik pagal kainą, neįvertinant sudėties ir papildomų funkcijų.
Tinkamai pasirinkta ir naudojama kapsulės indaplovei užtikrina ne tik indų švarą, bet ir prailgina pačios įrangos tarnavimo laiką.
Kaip pasirinkti tinkamiausias?
Kiekviena kapsulė turi savo stipriąsias puses. Vienos labiau skirtos riebalų šalinimui, kitos – stikliniams indams, trečios užtikrina greitesnį džiovinimą. Profesionaliam naudojimui siūlomos dar stipresnės formulės. Verta atkreipti dėmesį į sudėtį: ekologiški sprendimai be fosfatų ir chloro tinka tiems, kurie nori tausoti aplinką, tačiau jie ne ką prastesni nei įprasti variantai.
Patarimai, kad kapsulės veiktų nepriekaištingai
Kad rezultatas būtų toks, kokio tikitės, verta laikytis kelių paprastų taisyklių: kapsulę visada dėkite į skirtą skyrelį, reguliariai valykite indaplovės filtrą, o kartą per kelis mėnesius paleiskite tuščią plovimo ciklą su specialia indaplovės priežiūros priemone. Taip pašalinsite susikaupusias kalkes ir riebalus.