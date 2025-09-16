Programos tipas – nauja. Bet gali naudotis ir seni žmonės.
Programos stilius – atbulinis.
Programos detalės – lietuviškos, surinktos Žemaitijoj, Zarasų apylinkėse ir Vilniaus krašte. Priemaišų (angl, rus) – ne daugiau kaip 0,01 proc.
Programos turinys – deja, tai slapta informacija. Su programa turės teisę susipažinti tik patikrinti, salėn įleisti asmenys.
Programos techniniai duomenys
Žodis – yra.
Muzika – yra.
Vaizdas – nėra.
Galimybė programą sutrumpinti – yra.
Galimybė perjungti į aukštesnę kokybę – nėra.
Publikos apšildymas – nėra.
Smegenų aušinimas – yra.
Žiūrovų išvarymas iš salės – yra.
Efektyvumo klasė – E.
Bendra galia – 1000.
Garantija – kitą rytą jau nieko nebeprisiminsite.
Rekomenduoja – ATM, PVM, Stephen King ir daug daug kitų…
JUOZAS ERLICKAS „Už stiklinių lietaus grotų“Spalio 22 d. 18 val. ELEKTRĖNŲ kultūros centre
