Klaidos, kurias vairuotojai daro iškart po eismo įvykio

Eismo įvykis kelyje yra vienas nemaloniausių dalykų, sukeliančių daug streso ir įtampos, todėl tokiose situacijose žmonės dažnai priima skubotus bei neapgalvotus sprendimus. Kai kurie puola pildyti deklaraciją, tinkamai neįvertinę visų aplinkybių, kiti – pamiršta, kokiose situacijose būtina kviesti policiją ar neteisėtai pasišalina iš įvykio vietos. Dėl to vėliau gali kilti įvairių nesklandumų, pvz., nesutarimai dėl kaltės, užsitęsęs žalos atlyginimo procesas ir pan. Šiame straipsnyje aptarsime dažniausias klaidas, kurias vairuotojai daro iškart po eismo įvykio, kad padėtume jums jų išvengti.
Eismo įvykio metu sužalojamas asmuo, tačiau policijai nepranešama
Tais atvejais, kai eismo įvykio metu sužalojamas žmogus, apie eismo įvykį būtina pranešti policijai. Nors būdamas stresinėje situacijoje nukentėjęs asmuo gali nejausti sužalojimų ir teigti, kad neturi pretenzijų kaltininkui, vėliau situacija gali kardinaliai pasikeisti. Jei nekviesite policijos ir paprasčiausiai pasišalinsite, o nukentėjęs asmuo po kurio laiko kreipsis į gydymo įstaigą, kaltininkui gali grėsti dideli nemalonumai: bauda už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos, vairuotojo pažymėjimo atėmimas, kaltininko draudimo bendrovės patirtų išlaidų išieškojimas iš paties kaltininko ir pan. Taigi, net jei esate 100 proc. tikri dėl savo nekaltumo, sužalojus kitą asmenį būtina likti įvykio vietoje ir kviesti policiją.
Blogai užpildoma eismo įvykio deklaracija
Eismo įvykio deklaracija gali būti popierinė arba elektroninė (ji pildoma per draudimoivykiai.lt). Jei nė vienas iš eismo įvykio dalyvių neturi popierinės deklaracijos arba prieigos prie interneto, aplinkybės gali būti aprašomos, o eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo. Vis dėlto stresinėje situacijoje daug žmonių suklysta ir deklaraciją užpildo netinkamai. Tai gali sukelti problemų, ypač jei eismo įvykio deklaracija jau pasirašyta. Norint pakeisti aplinkybes, būtina iš naujo apklausti avarijos dalyvius ir liudininkus, todėl sprendimo priėmimas dėl žalos atlyginimo užtrunka.
Nepranešama apie eismo įvykį kitiems vairuotojams
Laikantis Kelių eismo taisyklėse (KET) nurodytų reikalavimų, įvykus eismo įvykiui, jo dalyviams reikia įjungti avarinę šviesos signalizaciją transporto priemonėje. Jeigu priverstinai sustojama ten, kur sustojusią transporto priemonę kiti eismo dalyviai pamatytų iki jos likus mažiau kaip 100 m, motorinės transporto priemonės, traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojas privalo nedelsdamas prieš transporto priemonių važiavimo kryptį toje važiuojamosios dalies pusėje pastatyti avarinio sustojimo ženklą.
Neužsirašomi liudininkų kontaktai
Po eismo įvykio vairuotojai dažnai susitelkia tik į tinkamą deklaracijos užpildymą ir pamiršta apie kitus reikšmingus dalykus, pvz., liudininkų kontaktų užsirašymą. Liudininkų parodymai gali būti labai svarbūs tais atvejais, kai vėliau kyla ginčai dėl kaltės ar skiriasi eismo įvykio dalyvių versijos. Net jei iš pradžių situacija atrodo aiški ir abi pusės sutaria dėl aplinkybių, nuomonės gali pasikeisti. Dėl šios priežasties, jei eismo įvykį matė aplinkiniai žmonės, naudinga užsirašyti jų kontaktinius duomenis. Tai gali padėti greičiau ir paprasčiau išspręsti kilusius nesutarimus.
Patekus į eismo įvykį, svarbiausia nepanikuoti ir nepriimti skubotų sprendimų. Tinkamai užfiksuotos aplinkybės, teisingai užpildyta deklaracija, kitų eismo dalyvių saugumo užtikrinimas ir žinojimas, kada būtina kviesti policiją, gali padėti išvengti įvairių problemų vėliau.