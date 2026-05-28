Šeimos diena Pylimuose: kai net lietus neišdrįso sugadinti nuotaikos

Gegužės 16 dieną Pylimai trumpam tapo tikra gero ūpo sostine – čia vyko linksma Šeimos dienos šventė, subūrusi mažus, didelius ir tuos, kurie sakė atėję „tik penkioms minutėms“, bet pasiliko iki pat pabaigos.
Šventėje netrūko nei juoko, nei veiklų. Vaikai dūko įvairiuose žaidimuose, varžėsi, bėgiojo, pūtė didžiulius muilo burbulus, o energijos kiekio tikriausiai būtų užtekę dar keliems renginiams. Didelio dėmesio sulaukė klounas, kuris ne tik linksmino mažuosius, bet ir privertė ne vieną suaugusįjį prisiminti, kad juoktis garsiai – vis dar galima ir labai sveika. Už tai dėkingi esame mūsų Snieguolei.
Kol vaikai šėlo, suaugusieji galėjo pasimėgauti ir sudalyvauti „pasakoje suaugusiems“ – istorijoje, kurioje netrūko nei humoro, nei veiksmo, nes po pasakos apie ropę kai kurie dalyviai juokavo, kad kitą dieną labiausiai prisimins ne pasaką, o pritūpimų skaičių.
Jokia šventė Pylimuose neapsieina be gardaus maisto. Visų dėmesio centru tapo bendruomenės pirmininko plovas – kvapnus, sotus ir toks skanus, kad prie puodo eilė rikiavosi greičiau nei prie loterijos prizų. Girdėjau, kad keli žmonės net prašė recepto, tačiau pirmininkas tik paslaptingai šypsojosi.
Smagią nuotaiką kūrė ir mūsų kapelos „Pylimėlis“ dainos. Ne vienas dalyvis pritardamas lingavo ir traukė žinomus posmus. Didelį indėlį į šventę įnešė ir mūsų jaunimas, aktyviai prisidėjęs prie organizavimo. Jie padėjo ruoštis, prižiūrėjo veiklas, talkino renginio metu ir dar kartą įrodė, kad jaunimas ne tik moka naudotis telefonais, bet ir puikiai geba kurti bendruomenę, ačiū Miglei ir Dominykui.
Tas begėdis lietus šventę kiek sutrumpino, tačiau nuotaikos nesugadino. Kaip juokavo vienas dalyvis: „Pylimų žmonės nebijo nei lietaus, nei vėjo – svarbiausia, kad dabar šventę galime pratęsti ir jaukioje bendruomenės salėje, kur nei per petį lyja, nei vėjas skrybėles išnešioja“.
Kad ir kaip oras bandė sujaukti planus, renginys baigėsi taip, kaip ir turėjo – šventė pavyko ir paliko daug gerų įspūdžių, bendrystė, gera nuotaika ir buvimas kartu yra tai, kas kuria tikrąją šventės dvasią. Geros akimirkos visada praeina greitai, stalai ištuštėjo, vaikai pavargo, o puikios nuotaikos atsargos, panašu, dar ilgam liko Pylimuose. Nuoširdžiai AČIŪ tariame bendruomenės pirmininkui Modestui Važnevičiui, „Pylimėlio“ vadovei Onutei Nenartavičienei, jaunimui – Miglei, Dominykui, Snieguolei ir visiems pagalbininkams, kiekvienam dalyviui už šypsenas, juoką, gerą nuotaiką ir bendrystę. Kai susiburia kaimo žmonės pabūti kartu – nei lietus baisus, nei vėjas, net ir paprasta diena tampa švente.
Janina Kandratavičienė, Elektrėnų SVB Pylimų
bibliotekos bibliotekininkė