Vievio gimnazija neužleidžia nugalėtojų pozicijos –jau penktą kartą iš eilės pagerina čempionato „Makaronų tiltai“ rekordą

Čempionate rekordą pagerino Vievio gimnazijos 1b gimnazinės klasės mokiniai Benas Grybauskas, Jokūbas Jankaitis,
Ignė Ankudinovaitė ir Goda Apanavičiūtė
Gegužės 7 d. jau 13-ąjį kartą įvyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) kasmet rengiamo čempionato „Makaronų tiltai 2026“ finalas. Šiais metais dėl nugalėtojų titulo varžėsi 12 moksleivių ir 6 studentų komandos iš visos Lietuvos.
Pagal čempionato taisykles, suprojektuoti tiltai turi būti pastatyti tik iš makaronų bei klijų ir neviršyti 1 kg svorio, taip pat dengti 1 metro tarpatramį, tad komandoms teko gerokai pasistengti ir paieškoti kuo geresnių inžinerinių sprendimų. Konkursą laimi ta komanda, kurios pastatytas tiltas atlaiko didžiausią apkrovą.
Sėkmingai įveikę atrankinius etapus, jaunieji inžinieriai siekė pagerinti pernykštį 326 kg rekordą, priklausiusį Vievio gimnazijos moksleivių komandai „Bliudukai“. Įspūdingiausia tai, jog ši komanda šiemet pagerino savo pačių ir viso čempionato rekordą – jų 978 g sveriantis tiltas atlaikė net 442,52 kg.
Antrąją vietą iškovojo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 10 klasės moksleivių komanda „4 varomi“. Jų 954 g svorio tiltas atlaikė 76,52 kg.
Trečiąją vietą užėmė Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos devintokių komanda „Pritrūko plastilino“, kurių tiltas svėrė 746 g ir atlaikė 59,19 kg.
Pirmąją vietą iš universitetinių komandų laimėjo Vilniaus universiteto (VU) komanda „Be konkurencijos“. Studentų 991 g tiltas atlaikė 126,47 kg.
VILNIUS TECH Statybos fakulteto dekanas doc. dr. Remigijus Šalna palinkėjo čempionato dalyviams nesustoti eksperimentuoti ir kūrybiškai spręsti inžinerijos problemas.
Čempionų komanda
„Bliudukų“ komandoje – devintokai Jokūbas, Ignė, Goda ir Benas. Nugalėtojai pasakojo, jog iš pradžių čempionatui buvo sukonstravę kitos formos tiltą, tačiau jį, deja, sugraužė pelės. Dėl to, likus porai savaičių iki finalo, teko konstruoti iš naujo, šį kartą pasirenkant jau pernai pasiteisinusios trikampio formos tiltą. Tiesa, atvejai, kai moksleivių tiltus sugraužia pelės, ne toks jau ir retas, sako renginio organizatoriai.
Klijuodami tiltą „Bliudukai“ kliovėsi savo bendraklasio Jokūbo matematikos ir fizikos žiniomis bei technologijų mokytojo Ryčio Šakio patirtimi. Jam tai jau penktoji jo mokinių pergalė – 2021, 2022 ir 2023 metais dalyvavusi jo vedama komanda „Vievio tiltai“ laimėjo tris čempionatus iš eilės.
2025 metais vykusių atrankinių etapų metu dalyvavo moksleiviai iš 140 mokyklų, varžėsi 1304 mokiniai, subūrę 314 komandas.
Milda Mockūnaitė-Vitkienė, VILNIUS TECH Viešosios komunikacijos direkcija Vidinės komunikacijos projektų vadovė