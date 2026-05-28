Vievio gimnazija neužleidžia nugalėtojų pozicijos –jau penktą kartą iš eilės pagerina čempionato „Makaronų tiltai“ rekordą

Vievio gimnazija neužleidžia nugalėtojų pozicijos –jau penktą kartą iš eilės pagerina čempionato „Makaronų tiltai“ rekordą

Čempionate rekordą pagerino Vievio gimnazijos 1b gimnazinės klasės mokiniai Benas Grybauskas, Jokūbas Jankaitis,
Ignė Ankudinovaitė ir Goda Apanavičiūtė

 

Gegužės 7 d. jau 13-ąjį kartą įvyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) kasmet rengiamo čempionato „Makaronų tiltai 2026“ ­finalas. Šiais metais dėl nugalėtojų titulo varžėsi 12 moksleivių ir 6 studentų ko­mandos iš visos ­Lietuvos. 
Pagal čempionato taisykles, su­projektuoti tiltai turi būti pasta­tyti tik iš makaronų bei klijų ir neviršyti 1 kg svorio, taip pat dengti 1 metro tarpatramį, tad komandoms teko gerokai pasistengti ir paieškoti kuo geresnių inžinerinių sprendimų. Konkursą laimi ta komanda, kurios pastatytas tiltas atlaiko didžiausią apkrovą.  


Sėkmingai įveikę atrankinius etapus, jaunieji inžinieriai siekė pagerinti pernykštį 326 kg rekordą, priklausiusį Vievio gimnazijos moksleivių komandai „Bliudukai“. Įspūdingiausia tai, jog ši komanda šiemet pagerino savo pačių ir viso čempionato rekordą – jų 978 g sveriantis tiltas atlaikė net 442,52 kg.
Antrąją vietą iškovojo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 10 klasės moksleivių ­ko­manda „4 varomi“. Jų 954 g ­svorio tiltas atlaikė 76,52 kg.
Trečiąją vietą užėmė Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos devintokių komanda „Pritrūko plastilino“, kurių tiltas svėrė 746 g ir atlaikė 59,19 kg.
Pirmąją vietą iš universitetinių komandų laimėjo Vilniaus universiteto (VU) komanda „Be konkurencijos“. Studentų 991 g tiltas atlaikė 126,47 kg.
VILNIUS TECH Statybos ­fa­kulteto dekanas doc. dr. Remigijus Šalna palinkėjo čempionato ­dalyviams nesustoti eksperi­men­tuoti ir kūrybiškai spręsti inžine­rijos ­problemas.
Čempionų komanda
„Bliudukų“ komandoje – devintokai Jokūbas, Ignė, Goda ir Benas. Nugalėtojai pasakojo, jog iš pradžių čempionatui buvo sukonstravę kitos formos tiltą, tačiau jį, deja, sugraužė pelės. Dėl to, likus porai savaičių iki finalo, teko konstruoti iš naujo, šį kartą pasirenkant jau pernai pasiteisinusios trikampio formos tiltą. Tiesa, at­vejai, kai moksleivių tiltus sugraužia pelės, ne toks jau ir retas, sako renginio organizatoriai.
Klijuodami tiltą „Bliudukai“ kliovėsi savo bendraklasio Jokūbo matematikos ir fizikos žiniomis bei technologijų mokytojo Ryčio Šakio patirtimi. Jam tai jau penktoji jo mokinių pergalė – 2021, 2022 ir 2023 metais dalyvavusi jo vedama komanda „Vievio tiltai“ laimėjo tris čempionatus iš eilės.
2025 metais vykusių atrankinių etapų metu dalyvavo moksleiviai iš 140 mokyklų, varžėsi 1304 mo­kiniai, subūrę 314 komandas.
 
 

Milda Mockūnaitė-Vitkienė, VILNIUS TECH  Viešosios komunikacijos direkcija Vidinės komunikacijos projektų vadovė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Vievio gimnazija neužleidžia nugalėtojų pozicijos –jau penktą kartą iš eilės pagerina čempionato „Makaronų tiltai“ rekordą
Bendros kelionės stiprina draugystę
Semeliškės amžių sandūroje
Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka pripažinta bendruomeniškiausia

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Lietuvos jūrinio buriavimo 100 Grand Prix finalas ir RS Feva čempionatas Nidoje
Efekto taurė
Elektrėnuose įsibėgėja naujų daugiabučių statybos
Ypatinga dovana vaikams –klounių dueto spektaklis

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44