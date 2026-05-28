Bendrystė, idėjos ir patirtys: ikimokyklinio ugdymo konferencija Vievyje

Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ gegužės 7 d. pakvietė ikimokyklinio ugdymo pedagogus į respublikinę konferenciją-praktikumą „Ugdymo kontekstai – nuo idėjos iki vaiko patirties“. Konferencija vyko „Green Town“ poilsio ir pramogų komplekse Vievyje, kur dalyvius pasitiko jauki, estetiška ir bendrystei kviečianti aplinka, nuo pirmųjų akimirkų kūrusi ne formalų renginį, o gyvą patirtį.
Į renginį atvyko Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių pavadinimą „Eglutė“, bei Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Konferencijos reikšmingumą sustiprino renginyje dalyvavę Elektrėnų savivaldybės atstovai – savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas dr. Džeraldas Dagys, savo dalyvavimu pabrėžę ikimokyklinio ugdymo svarbą ir aktualumą šiandienos švietimo kontekste. Konferencijos pradžioje dalyvius į šventinį ir patyriminį renginio kontekstą įvedė renginio vedėjos – mokytojos Sandra ir Vida, subtiliai kurdamos bendrystės, įsitraukimo ir laukimo atmosferą, o iškilmingą sveikinimo žodį tarė Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Giedrė Ignatavičienė. Renginyje buvo gvildenama viena aktualiausių šiandienos ikimokyklinio ugdymo temų – ugdymo kontekstai ir jų reikšmė vaiko patirčiai.
Šiuolaikinis ikimokyklinis ugdymas išgyvena reikšmingą kaitos etapą. Šiandien pedagogams svarbu ne tik tai, ko vaikai mokosi, bet ir kokiomis aplinkybėmis bei būdais vyksta jų ugdymas(is). Konferencijoje daug dėmesio skirta klausimui, kaip ugdymo kontekstus paversti ne formaliu planavimo elementu, o autentiška, prasminga vaiko patirtimi.
Konferenciją praturtino dr. Monikos Kelpšienės, Vilniaus lopšelio-darželio „Vydūnėlis“ direktorės, pranešimas, kvietęs pažvelgti į aplinką, kaip į aktyvų ugdymo dalyvį, kuriantį vaikų patirtis, tyrinėjimus ir atradimus. Mokslinės įžvalgos ir praktiniai pavyzdžiai tapo stipriu pagrindu tolimesnėms diskusijoms.
Savo gerąja patirtimi taip pat dalijosi pranešėjai iš savivaldybės ir šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų: Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojos Jūratė Radzevičienė ir Eglė Braževičiūtė pristatė pranešimą „Kontekstas: kvietimas veikti“, praktiniais pavyzdžiais dalijosi pedagogės iš Kauno rajono Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“, Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“, Utenos lopšelio-darželio „Eglutė“, Elektrėnų lopšelio-darželio „Drugelis“ bei Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“. Pranešėjai pristatė praktinius ugdymo kontekstų kūrimo pavyzdžius, aptarė iššūkius, sėkmes bei kasdienėje veikloje gimstančias vaikų patirtis. Pranešimuose atsiskleidė šiuolaikinio pedagogo vaidmuo – ne tik organizuoti veiklą, bet ir kurti situacijas, kuriose vaikas galėtų veikti, tyrinėti, kurti ir atrasti.
Tačiau ši konferencija buvo daugiau nei pranešimų ciklas: buvo kuriamas tarsi vientisas patyriminis kontekstas – šventė, kurią dalyviai ne tik stebėjo, bet ir patyrė patys. Šventinę nuotaiką kūrė apgalvotos detalės: prie papuoštų stalų laukusios vardinės programos ir simbolinės dovanėlės, visos dienos metu skambėję bendrystę ir šventę atspindintys žodžiai, įtraukiantys muzikiniai intarpai bei magiška „Miško simfonija“, kurioje dalyviai, pasirinkę skirtingus muzikos instrumentus, tapo gyvo orkestro dalimi. Praktikumų metu teorija virto gyva patirtimi – dirbdami su ta pačia priemone, laikraščio lapais, pedagogai kūrė skirtingus ugdymo kontekstus, atskleidžiančius, kaip iš paprastos priemonės gali gimti prasmingos vaikų patirtys, pažanga ir kūryba. Refleksinėje veikloje „Nuo idėjos iki vaiko patirties“ dalyviai iš įvairių priemonių konstravo ugdymo situacijas, diskutavo, ieškojo sprendimų ir praktiškai išgyveno tai, apie ką buvo kalbama visos konferencijos metu – kad ugdymo esmė slypi ne priemonėje ar veikloje, o vaiko patirtyje ir pedagogo gebėjime kurti prasmingą kontekstą.
Visos konferencijos metu buvo jaučiama bendrystė, profesinis dialogas ir noras dalintis. Renginys tapo erdve ne tik klausytis, bet ir patirti, reflektuoti bei kurti kartu. Konferencijos dalyviai išsivežė ne tik naujų idėjų ir praktinių metodų, bet ir sustiprintą suvokimą, kad prasmingas ugdymas prasideda ten, kur vaikas pradeda patirti.
Respublikinė konferencija-praktikumas „Ugdymo kontekstai – nuo idėjos iki vaiko patirties“ dar kartą parodė, kad šiuolaikinis ikimokyklinis ugdymas kuriamas ne vien dokumentuose ar planuose, bet gyvame santykyje, aplinkoje ir kasdienėse vaikų patirtyse.
Sandra Petrauskienė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė
Eglė Braževičiūtė,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja