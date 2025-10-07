KIETAVIŠKĖS KVIETĖ Į PAŽINTINĮ ŽYGĮ IR RUDENS ŠVENTĘ

Žygis – puiki proga pažinti, pajausti ir pasisemti įkvėpimo iš vietos žmonių bei gamtos
Rugsėjo 20-ąją Kietaviškių seniūnijoje vykęs pažintinis žygis virto ne tik kelione po apylinkes, bet ir tikra bendrystės švente.
Prieš renginį organizatoriai kvietė į kelionę, kurioje žingsniai vedė ne tik per vaizdingas Kietaviškių apylinkes, bet ir per gyvą istoriją. Tai buvo proga pažinti, pajusti, paragauti ir pasisemti įkvėpimo iš vietos žmonių bei vietų. Dabar galima drąsiai pasakyti – visa tai išsipildė su kaupu.
Į žygį susirinko daugiau nei šimtas dalyvių, keliavusių nuo Kietaviškių kultūros namų iki Peliūnų kapinių, kur ilsisi knygnešys Motiejus Grybauskas. Prie jo kapo visi sustojo atiduoti pagarbą žmogui, visą gyvenimą paskyrusiam lietuviškam žodžiui, o Kietaviškių ir Jagėlonių bibliotekininkės Rita ir Vilija papasakojo apie knygnešį įdomių istorijų.
Vos tik priartėjus prie Gilūšio kaimo, žygeivius pasitiko Kietaviškių kaimo kapelos „Volungė“ dainos. Skambėjo ne tik muzika, bet nuoširdumas, o žygeiviai čiupo paruoštus dainų žodžius ir prisijungė padainuoti kartu. Čia volungiečiai pristatė ne tik knygnešio sodybvietę, bet ir savo ilgametę veiklą.
Kelias tęsėsi, o Šuoliuose laukė ūkininkai Lukas ir Mantas. Vyrai atstovavo vietos ūkininkams, pristatė auginamas kultūras, vaišino ūkio gėrybėmis, o pakeliui buvo galima grožėtis hailandų bandomis.
Elektrėnų LDK Algirdo 1001- osios šaulių kuopos postas, kartu su mokytoja Danutė Gudeliene, pasakojo apie vietos partizanus: kas norėjo, tas klausė pasakojimų, kiti galėjo atlikti simbolinius šūvius į taikinius kaip garbės ženklą mūsų krašto laisvės kovotojams.
UAB „Bauwerk Garoup Lietuva“ stotelė pasitiko su puikia energija, kava, arbata, saldumynais, loterijomis ir dovanomis. Viena žygeivė taikliai pasakė: „Išnyri iš pievos, o tau kavos siūlo“ – ir iš tiesų, ši stotelė buvo nuostabus atradimas.
Po kelių šimtų metrų žygeiviai turėjo progą susipažinti su vietos įmone UAB „Kietaviškių gausa“, kuri pristatė savo produkciją. Visi galėjo paragauti, pabendrauti, sužinoti daugiau apie tai, kas auginama vietoje.
Labai šiltai žygeiviai buvo sutikti Kietaviškių progimnazijos bendruomenės: kvapni kmynų arbata, viktorina ir specialiai šiam žygiui 3D spausdintuvu pagamintais raktų pakabukais su simbolika.
Net ir vykstant remontui, Kietaviškių Šv. Trejybės bažnyčioje lankytojus pasitiko jauki atmosfera, Elvyros šypsena ir nuoširdus sutikimas. Ačiū Elvyrai už šilumą šiuose jau 110 metų skaičiuojančiuose tikėjimo ir architektūros namuose. Beje, žygeiviai paaukojo bažnyčiai beveik 200 eurų – nuoširdžiai ačiū!
Paskutinė žygio stotelė buvo seniūnijoje. Čia laukė senų nuotraukų paroda ir „linkėjimų medžiai“, prie kurių visi galėjo parašyti savo mintis, emocijas ant spalvotų lapelių bei pakabinti juos tarp seniūniją saugančių liepų.
Žygį vainikavo gardi žuvienė, išvirta iš vietoje užaugintos žuvies, bei Rudens šventė, kurioje koncertavo Giedrius Leškevičius su komanda. Jų energija ir nuoširdumas įkvėpė visus susirinkusius.
Mažieji šventės dalyviai taip pat neliko pamiršti, jų džiaugsmu ir juoku rūpinosi linksmoji Fėja, kvietusi į stebuklingus žaidimus.
Rudens šventėje vyko ir tradiciniai apdovanojimai. Gražiausio seniūnijos kiemo titulą pelnė Asta Morkūnienė. Pretendentų buvo net keturi ir visi buvo apdovanoti, o gražiausiam kiemui be seniūnijos padovanotos obels ir lentelės, žyminčios gražiausią 2025 m. kiemą, papildomą prizą įsteigė MB „Obenių medelynas“ – 100 eurų čekį augalams.
Įvyko ir ūkininkų varžytuvės – kūrybingose užduotyse savo jėgas išbandė Mantas Leonavičius, Evaldas Daugėla ir Jurgita Aleknavičienė. Smagiausios varžybos vainikavo geriausio ūkininko rinkimus – daugiausia taškų surinko Mantas Leonavičius, pelnęs šį garbingą titulą.
Po renginio skambėjo vien tik gražiausi atsiliepimai. Visi jautėsi maloniai nustebinti. Tai buvo mūsų visų sukurta šventė, palikusi ilgam išliksiančius prisiminimus.
Savo mintimis apie renginį pasidalino ir Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė: „Svečių atsiliepimai labai glosto širdį. Tačiau man didžiausias šio renginio džiaugsmas yra kartu nueitas kelias. Ačiū! Širdį džiugina tai, kaip nuoširdžiai visi atsiliepė į mūsų kvietimą kurti, prisidėti, būti dalimi šios šventės. Kiekvienas, kas prisidėjo prie stotelių įrengimo, žygeivių sutikimo, aplinkos puošimo, pramogų organizavimo, žuvienės virimo (o kiek dar nematomų darbų) ar tiesiog pasidalinęs šypsena, įnešė dalelę savęs. Ir būtent iš tų dalelių gimė ne šiaip renginys – gimė pasakojimas apie Kietaviškes, apie mūsų kraštą, jo istorinius ir gyvus žmones. Šis žygis buvo ne apie 12 kilometrų, jis buvo apie mus. Apie tai, kiek daug gražių dalykų slypi čia, mūsų laukuose, sodybose, istorijose ir žmonėse. Ir žinokite, kad dar tiek daug turime ką parodyti, papasakoti, kuo pasidžiaugti. Tad nuoširdžiai kviečiu – sugrįžkite. Kietaviškės visada atviros tiems, kurie ateina su gerumu, smalsumu ir meile mūsų kraštui“.
Šis gražus renginys įvyko visų prisidėjusių pastangomis (nuo finansinės paramos iki nuoširdaus darbo ir idėjų). Širdys kupinos bendrystės ir pasididžiavimo jausmo.
Ačiū kiekvienam!
Iš dalies renginys finansuotas įgyvendinant projektą „ELEKTRĖNAMS 65: ŽYGIS IR ŠVENTĖ KELIO GALE“ Nr. ELEK-LEADER-09-5-3 / 20VS-PV-25-2-02712-PR001, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Koncertą, renginio vedėjo paslaugas ir įgarsinimą dovanojo Kietaviškių bendruomenė „Kietaviškiečiai“, parengusi ir laimėjusi projektą.
Taip pat Kietaviškių bendruomenės prašymu renginį rėmė:
Organizatoriai ir partneriai:
Informaciniai rėmėjai – savaitraščiai „Elektrėnų kronika" ir „Elektrėnų žinios".
