„Jūra miške“: dar vienas netikėtas žvilgsnis į Čiurlionio kūrybą

Po koncerto P. Geniušas (kairėje) ir Liudas Mockūnas. Liudmilos Felčinskajos nuotr.

 

Vievio kultūros centre rugsėjo 17 d. vėl skambėjo M. K. Čiurlio­nio muzika. Tai dar vienas žvilgsnis į Čiurlionio muzikinį palikimą: garsūs, aukščiausio masto atlikėjai – prof. Petras Geniušas (fortepijonas) ir Liudas Mockūnas (saksofonas) – improvizaciniu projektu „Jūra miške“ kvietė kitaip pažvelgti į mūsų tautos Genijaus instrumentinę kūrybą. Per improvizacija reiškiamus subjektyvius potyrius, skambančius išraiškingu dialogu, atlikėjai vedė Čiurlionio muzikinių minčių ir asociacijų keliais, čia nutoldami, čia vėl priartėdami prie gerai žinomų autoriaus kūrinių temų ar jų fragmentų, čia vėl pasinerdami į bene tik jausmais apčiuopiamus apmąstymus.
Sausakimša kamerinė salė vos talpino susirinkusius į šį išskirtinį renginį. Daugiau kaip valandą trukęs kūrinys, prikaustęs publikos dėme­sį, – dar vienas gražus perlas M. K. Čiurlionio metų renginių vėrinyje.
Projektą „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.

Audronė Stepankevičiūtė,
projekto „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“ vadovė

