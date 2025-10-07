Bočių auksinis ruduo 

Bočių auksinis ruduo 

 Elektrėnų bendrija „Bočiai“ dalyvavo Varėnoje organizuotoje šventėje „Auksinis ruduo atėjo“. Tą pačią dieną, rugsėjo 13-ą, Varėnoje vyko ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ regionų pirmininkų pasitarimas. Pasitarime vyko diskusijos apie amžėjančių žmonių veiklą regionuose, gimė ir veiklos planai kitiems metams. Po pasitarimo Varėnos krašto legendų ir padavimų  parke vyko visos Lietuvos bočių saviveiklos kolektyvų koncertas. Šis parkas rugsėjo mėnesį tampa šalies grybų sostinės centru,  parką puošia šio krašto legendų ir padavi­mų motyvais sukurtos skulptūros. Žymūs medžio meistrai skulptūrose ir suoliukuose atkūrė Varėnos, Perlojos, Merkinės, Liškiavos ir kitų žinomiausių rajono vietovių, ežerų, upelių kilmės istorijas. Elektrėnų bočiai Varėnoje praleido gražią rudens dieną, pasiklausė koncerto, pabendravo su kitų regionų senjorais, nusifotografavo prie gražiųjų skulptūrų ir namo grįžo pilni įspūdžių.
 

Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Bočių auksinis ruduo 
„Jūra miške“: dar vienas netikėtas žvilgsnis į Čiurlionio kūrybą
Ligoninė švenčia jubiliejų
KIETAVIŠKĖS KVIETĖ Į PAŽINTINĮ ŽYGĮ IR RUDENS ŠVENTĘ

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Šokėjų startai
Statybų atgimimas – Šarkinės gatvėje pradedama naujų daugiabučių plėtra
Premjera. Teatro komedija. VISKAS UŽIMTA. Simonas Storpirštis. Spalio 4 d. 18.00 val.
Sporto festivalyje išlaisvino energiją

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43