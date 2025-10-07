Bočių auksinis ruduo 

Elektrėnų bendrija „Bočiai“ dalyvavo Varėnoje organizuotoje šventėje „Auksinis ruduo atėjo“. Tą pačią dieną, rugsėjo 13-ą, Varėnoje vyko ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ regionų pirmininkų pasitarimas. Pasitarime vyko diskusijos apie amžėjančių žmonių veiklą regionuose, gimė ir veiklos planai kitiems metams. Po pasitarimo Varėnos krašto legendų ir padavimų parke vyko visos Lietuvos bočių saviveiklos kolektyvų koncertas. Šis parkas rugsėjo mėnesį tampa šalies grybų sostinės centru, parką puošia šio krašto legendų ir padavimų motyvais sukurtos skulptūros. Žymūs medžio meistrai skulptūrose ir suoliukuose atkūrė Varėnos, Perlojos, Merkinės, Liškiavos ir kitų žinomiausių rajono vietovių, ežerų, upelių kilmės istorijas. Elektrėnų bočiai Varėnoje praleido gražią rudens dieną, pasiklausė koncerto, pabendravo su kitų regionų senjorais, nusifotografavo prie gražiųjų skulptūrų ir namo grįžo pilni įspūdžių.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė