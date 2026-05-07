Jaunasis barberis iš Elektrėnų sužibėjo konkurse „Kaunas Beauty 2026“

Virginija Jacinavičiūtė

Balandžio 11 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos ­organizuojamas konkursas „Kaunas Beauty 2026“, kuriame puikiai pasirodė jaunasis barbe­ris iš Elektrėnų Dimitrij Ivanovas.
Konkurse Dimitrij varžėsi vy­riškų šukuosenų grupėje ir su­kūrė dvi šukuosenas, kurios buvo įvertintos pirmąja ir antrąja vietomis. Pasak jo, darbas vyko laikantis griežtų taisyklių – reikėjo ne tik atitikti visus reikalavimus, bet ir sukurti maksimaliai originalų rezultatą. Dalyviai turėjo laisvę rinktis tekstūrą ir stilių, o tai leido at­skleisti kūrybiškumą. Buvo nelengva, nes darbas vyko ne su tikrais modeliais, o su manekenais.
Didžiausia Dimitrij pagal­bi­ninkė ir patarėja – mama Lidija Ivanovė, kuri taip pat siekia vis didesnio profesionalumo. Ji nuolat gilina žinias įvairiuose kursuose, dalyvauja Lietuvos ir tarptauti­niuose konkursuose bei yra ne ­kartą užėmusi prizines vietas.

Savo barberio kelią Dimitrij pradėjo prieš dvejus metus, tačiau per šį laiką jau spėjo sudalyvauti keturiuose konkursuose. Vienas jų – Europos čempionatas Danijoje, į kurį jis pateko puikiai pasirodęs tarpmokyklinėse varžybose. Tokia galimybė suteikiama tik kartą gyvenime – čempionate gali daly­vauti tik jaunuoliai iki 24 metų.
Paklaustas, kaip pasirinko barberio profesiją, Dimitrij papasakojo komišką istoriją. Stebėdamas, kaip dirba mama, jis manė, kad kirpti yra lengva. Kartą, draugui­ Ervinui nepavykus patekti pas kirpėją, Dmitrij pasiūlė jį apkirpti pats. Procesas vyko miške ir truko net penkias valandas – kirpimo mašinėlė nuolat išsikraudavo. Rezultatas buvo nesėkmingas: iš ilgų plaukų liko kone plika galva. Vis dėlto ši patirtis tapo lūžio tašku – būtent tada gimė noras išmokti šio amato ir tapti ­profesionalu.
Dimitrij iki šiol dėkingas draugui, kuris sutiko tapti „bandomuoju triušiu“ ir padėjo atskleisti jo talentą. Iš dėkingumo šiam draugui Dimitrij iki šiol taiko nuolaidas. Pramokti kirpimo subtilybių jam labai padėjo mama, kuri supažindino su vyrų ­kirpimo paslaptimis. Pradžio­je barberis praktikavosi, prižiūrint mamai, vienas kirpimas trukdavo 2–3 valandas, tačiau Dimitrij sparčiai tobulėjo.
Per dvejus metus jis pasiekė puikių rezultatų – subūrė savo klientų ratą, įgijo pasitikėjimo ir aktyviai ­dalyvavo įvairiuose konkursuose.
„Myliu šitą darbą. Dalyvaudamas konkursuose visiškai atsipalaiduoju, nejaučiu jokio streso“, – sako Dimitrij.
Šiuo metu jis dirba mamos grožio salone Taikos g., o netrukus, mamai plečiant veiklą ir atidarius naują saloną, Dimitrij turės galimybę savarankiškai dirbti vyrų kirpykloje ir įgyti dar daugiau patirties.

