IŠGYVENIMAS: PAPRASTI PAGRINDAI

Elektrėnų kultūros centras, įgyvendindamas projektą „Saugi bendruomenė: prevencija, įtraukimas ir socialinė integracija Elektrėnuose“ kviečia į Bendruomenės įtraukimo dirbtuves /diskusiją.
Tikslas: Suteikti Elektrėnų miesto bendruomenei bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti grėsmes (įskaitant hibridines), užtikrinančių prevenciją, didinančių atsparumą ir gebėjimą veikti kartu nelaimių ar krizių metu.
Kai aplinkybės tampa ekstremalios, išgyvenimas prasideda nuo elementarių dalykų: šilumos, vandens, orientacijos ir sveiko proto.
Kartais atrodo, kad „išgyvenimas“ – kažkas iš filmų. Bet realybėje jis dažniausiai prasideda labai buitiškai: dingsta elektra, sustoja vanduo, ryšys silpsta, šaltis spaudžia, o galvoje sukasi klausimas: nuo ko pradėti?
Išgyvenimo pagrindai nėra apie baimę. Jie apie tvarką. Apie tai, kad net ir labai sunkioje situacijoje žmogus gali susikurti „mažą sistemą“, kuri padeda išlikti.
Pirmas principas: šiluma
Šaltis greitai atima jėgas, o su jėgomis dingsta blaivus mąstymas. Todėl pirmas tikslas – apsaugoti kūną: sluoksniai, sausi drabužiai, kepurė, pirštinės, šilta vieta. Net paprastas sprendimas – persikelti į vieną kambarį ir jį „laikyti šiltą“ – keičia situaciją.
Antras principas: vanduo
Žmogus gali ištverti ilgiau be maisto nei be vandens. Net trumpalaikėje krizėje vanduo tampa „valiuta“. Todėl verta turėti atsargą ir žinoti, kur jos papildyti (net jei tik laikina).
Trečias principas: šviesa ir informacija
Tamsa kelia stresą. O stresas skatina klaidas. Žibintuvėlis, atsarginės baterijos ar kitas šviesos šaltinis – tai ne komfortas, o saugumas. Taip pat svarbus informacijos kanalas: jei internetas neveikia, naudinga turėti alternatyvų būdą sekti pranešimus.
Ketvirtas principas: pirmoji pagalba ir sveikata
Ne „pilna ligoninė namuose“, o minimalus pasirengimas: pleistrai, tvarstis, priemonės smulkioms traumoms, asmeniniai vaistai. Krizėje net mažas įpjovimas gali tapti problema, jei neturite kuo sutvarkyti.
Penktas principas: protas
Krizė labai mėgsta sugriauti rutiną. Todėl verta susikurti mini rutiną: vanduo, maistas, šiluma, informacija, poilsis. Net trumpi, aiškūs žingsniai mažina įtampą, o tai reiškia – padeda išlikti.
Išgyvenimas nėra apie baimę – jis apie pasiruošimą, kuris suteikia ramybę. Susidėkite pagrindus ir kartą per metus juos peržiūrėkite. Nes kai ateina sudėtinga diena, norisi vieno: kad namuose būtų bent šiek tiek aiškumo.
Užs. 26/06