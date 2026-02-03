Afrikos jaunių dziudo taurė: lietuviai iškovojo 6 medalius ir triumfavo šalių įskaitoje

Kasablankoje (Marokas) šeštadienį (01-24) surengtame Afrikos jaunių dziudo taurės etape įspūdingai pasirodė lietuviai, iškovoję net 6 medalius. Rokas Makulavičius triumfavo svorio kategorijoje iki 66 kg. Jis nugalėjo visus 4 varžovus, o finale per 1 min. 43 sek. nugalėjo ­Meshari Marzouqą iš Kuveito. Vaikinų svorio kategorijoje iki 73 kg lietuviai taip dominavo, kad finale kovėsi tarpusavyje. Natas Aleksejūnas per beveik 3 min. įveikė Enriką Budrį ir pasidabino auksu. Viktorija Ragauskaitė svorio kategorijoje iki 70 kg iš karto pateko į pusfinalį, ten nugalėjo bosnę Ivaną Bebek, o finale per 17 sek. sutriuškino kitą bosnę Anastasiją Ignatkov. ­Sidabrą taip pat laimėjo Samanta Grajauskaitė (iki 57 kg), o bronzą – David Khatchatourian (iki 81 kg). Monika Gaigalaitė (iki 57 kg) liko per žingsnį nuo medalio – 5-a. Lietuva (3 aukso, 2 sidabro, 1 bronzos) iškovojo pirmą vietą šalių įskaitoje.

Šaltinis : sportas.lt

