Integruotas projektas „Čiurlioniui 150“ Kietaviškių progimnazijoje

2025-ieji metai Lietuvoje­ pa­skelbti M. K. Čiurlionio metais – tai išskirtinė proga pagerbti vieną ryškiausių Lietuvos kultūros asmenybių, kurios kūryba iki šiol įkvepia menininkus, mąstytojus­ ir svajotojus visame pasaulyje. Šūkiu „Giliau, nei siekia žvilgsnis“ jubiliejinė programa „Čiurlio­niui 150“ kviečia visus pasinerti į Čiurlionio laiką. Tai kvietimas kartu kurti ateities Lietuvą – atvirą, kūrybingą ir vieningą.
Rugsėjo 22 d. Kietaviškių progimnazijos bendruomenė susirinko paminėti 150-ųjų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinių. Rugsėjo pirmąsias savaites 5–8 klasių mokiniai, vadovaujami mokyto­jų, dalyvavo integruo­tame literatūros (mokytoja Jolita Kazareva), dailės (mokytoja Aušra Taparauskienė) ir muzikos (mokytoja Gražina Žalienė) projekte „Čiur­lioniui 150“. Žvelgdami ir tyrinėdami Čiurlionio paveikslus mokiniai klausėsi muzikos, kūrė pasakas ir paletės spalvomis kūrė savo piešinius. Mokiniai atrado Čiurlionį, kuris regėjo žvaigždes ne akimis, o siela – iš ­naujo, šiuolaikiškai. Minėjimo metu sveikinimo žodį tarė pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Beata Jocaitytė Bildziukie­nė, muzikinius M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonu atliko 5 klasės mokinės Sofija Radvilaitė ir Viltė Baranauskaitė, laiškus, skirtus mylimajai žmonai Sofijai, skaitė 7 klasės mokinės Emilė Makūnaitė ir Luka Lepševičiūtė.
Kūrybinių rašto darbų „Čiurlionio pasakos“ ir kūrybinių darbų parodos „Čiurlionio spalvų pasaulis“ laureatais tapo ir padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis-ženkliukais „Nepyk“ apdovanoti: 5 klasės mokinės Luka Mackevičiūtė ir Sofi­ja Radvilaitė, 6 klasės mokiniai Austėja Zakarevičiūtė ir Arnas Jankauskas, 7 klasės mokinės Emilė Makūnaitė ir Adrija Bernotaitė, 8 klasės mokinė Austėja Seliutaitė.
M. K. Čiurlionis dažnai vartodavo paprastą, bet gilią frazę – „Nepyk“. Kartais rimtai, kviesdamas neprarasti vidinės pusiausvyros, kartais su šypsena, norėdamas sušvelninti kasdienius rūpesčius. Šis žodis tapo ne tik jo bendravimo dalimi, bet ir švelniu priminimu, kaip svarbu išlaikyti ramų ir supratingą santykį su pasauliu. Nepykime – keiskime pasaulį gerumu!

Jolita Kazareva, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Gražina Žalienė, muzikos mokytoja

