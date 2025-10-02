Vilija Blinkevičiūtė: „ES ieško sprendimų, kad daugiau žmonių įsigytų būstą“

Vilija Blinkevičiūtė: „Būtini radikalūs sprendimai: nuosavas būstas tampa prabangos preke, o jaunimas, jaunos šeimos – nuomininkų arba gyvenančiųjų pas savo tėvus karta.“

 

Rimantas Kazlauskas

Europos Parlamente verda diskusijos, kokių reikia sprendimų, kad europiečiams būtų lengviau įsigyti ir išlaikyti būstą. Pragyve­nimo išlaidų didėjimas tik dar ­labiau paaš­trino būsto krizę ES.
„O tokių sprendimų reikia verkiant ir visos ES mastu, ir kiekvienoje valstybėje narėje. Negalima delsti, juolab kad Europoje yra gerų pavyzdžių, kaip spręsti būsto krizę“, – tei­gia Europos Parlamento narė, socialdemokratė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ.

Gerbiama Vilija, kokia si­tuacija ES, kaip nutiko, kad bendriją ištiko būsto krizė?
Europoje net vidutines pajamas uždirbantieji nebeįstengia nusipirkti būsto. Didelės ir būsto nuomos kainos. Nuosavas būstas tampa prabanga, o jaunimas – nuomininkų arba gyvenančiųjų pas savo tėvus karta.
O nutiko taip, kad praėjusio šimtmečio pabaigoje ES valstybės sumažino išlaidas ne tik gynybai, bet ir būsto paramos programoms. Nekilnojamojo turto ­rinka perėjo į privataus verslo, bankų rankas, kur svarbiausia yra pelnas. Milijonai migrantų, brangs­tantis pragyvenimas, pandemija ir karas Ukrainoje tik paaštrino būsto krizę.
Neatsižvelgta ir į tai, kad europiečiai pradėjo ilgiau gyventi. O tai reiškia, kad beveik nebeveikia sistema, kai jaunimas, jaunos šeimos paveldėdavo senelių būstus ir juose gyvendavo.

Kokių veiksmų imasi ES, kad būstas būtų įperkamas ir priei­namas daugumai europiečių?
Čia labai aktyvi Europos Parlamento Socialistų ir demokratų frakcija, kuriai priklausau. Vasaros pradžioje priėmėme drąsią ir toli siekiančią deklaraciją, pagrįstą esminiu, tačiau vis dar ne visuotinai pripažįstamu principu: būstas yra pagrindinė žmogaus teisė, o ne mažumos privilegija. Pasiūlėme imtis veiksmų, kad būtų nutrauktos spekuliacijos nekilnojamuoju turtu, būtų reguliuojama trumpalaikė ­nuoma, kad gerėtų galimybės įsi­gy­ti būstą mažas ir vidutines paja­mas gaunantiems asmenims ir pirmą kartą perkantiems būstą.
Taip pat siūlome didinti viešąsias investicijas į įperkamus, tinkamus ir tvarius būstus visiems. Pa­vyzdžiui, suteikti didžiules galimybes valstybėms ir savivaldai naudoti ES sanglaudos fondų lėšas kuriant socialinius būstus.

Bet juk būsto problemų sprendimas pirmiausia yra ES valstybių pareiga?
Taip, bet būtini sprendimai ir ­visos ES mastu.
Europos Parlamentas kreipėsi į Europos Komisiją ir valstybes parengti nacionalinius įperkamo būs­to planus, labai aiškiai pareiškė, kad valstybės, savivaldybės privalo įsi­kiš­ti į nekilnojamojo turto rinką.
Pagaliau buvome išgirsti. Savo metiniame pranešime į būsto krizę atkreipė dėmesį ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškusi, kad ši krizė kelia grėsmę visai ES. Europos Komisija šiemet pristatys pirmąjį Europos įperkamo būsto planą. Bus peržiūrėtos paramos teikimo taisyklės, kad taptų lengviau statyti naujus būstus. Bus pasiūlyta ir su trumpalaike nuoma susijusi iniciatyva.
Dar prieš tai Europos Komisija suteikė būsto problemoms spręsti ypatingą statusą, paskirtas ir komisaras. Parlamentas įsteigė Specialųjį būsto krizės ES komitetą. Vyksta diskusijos.

Kokie numatomi veiksmai?
Pradėti žingsniai su Europos investicijų banku (EIB) link europinės investicijų platformos, skirtos prieinamam būstui. Ji suteiks naujų finansavimo galimybių. Vietinės institucijos, pelno nesiekiantys vystytojai, kooperatyvai turėtų gauti paskolas už mažas, gal net nulines palūkanas. Siekiama ­leisti valstybėms narėms padvigubinti suplanuotas sanglaudos lėšas prieinamam būstui.
Skamba pasiūlymai nustatyti „lubas“ būsto nuomos kainoms, leisti nacionalinei valdžiai aktyviau dalyvauti municipalinių būstų statyboje, apriboti spekuliavimą nekilnoja­muoju turtu (įvesti apribojimų bankams suteikiant kreditą būstui įsigyti, kai pirkėjas ne­ketina jame gyventi).

O koks Jūsų požiūris į šiuos siūlymus, įvertinant ir situaciją Lietuvoje?
Didžiajai daliai šių pasiūlymų pritariu. Būtina didesnė pagalba žmonėms.
ES yra ne vienas geras pavyz­dys, kaip valstybės ar regionai, miestai sprendžia būsto problemas: stato municipalinius, socia­linius būstus, nu­stato būsto nuo­mos kainų ­apribojimus.
Lietuvai verkiant reikia Municipalinio būsto plėtros programos, plėsti savivaldybėms priklausančio būsto fondą. Tai palyginti nebrangiai ilgam laikui nuomojami būstai gyventojams, gal net su galimybe ­išsipirkti.
Yra sprendimų ir be didelių strategijų. Puiki buvo paramos jaunoms šeimoms programa pirmam būstui įsigyti, bet pernai programa buvo „nukarpyta“: kai kuriems gudragalviams atrodė, kad ši valstybės programa „labai kenkia valstybei“. Būtina šią programą gaivinti.

