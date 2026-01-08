Elektrėnų ligoninėje gimę trynukai švenčia 60-metį

Elektrėnų ligoninėje gimę trynukai švenčia 60-metį

Pirmosios trijulės dienos Elektrėnų ligoninėje

 

Virginija Jacinavičiūtė

Švenčiant Elektrėnų ligoni­nės šešiasdešimtmetį prisiminta­ išskirtinė ir jau istorija tapusi­ diena. 1966 metų sausio 2 dieną Elektrėnų ligoninėje įvyko neeilinis įvykis – čia gimė trynukai.
Onos ir Jaroslavo Malijauskų ­šeimoje pasaulį išvydo Genutė, ­Antanina ir Alfredas. Į Elektrėnų ­ligoninę gimdyvė atvyko iš Naujalaukio kaimo, esančio Trakų rajone. Tuo metu šeimoje jau augo keturios­ dukros, tačiau tėtis labai troško sūnaus. Jo noras išsipildė – gimė sūnus, ­tačiau kartu jis „atsivedė“ ir dar dvi seses. Pirmasis gimė Alfredas, vėliau Genutė ir Antanina.

This slideshow requires JavaScript.

Redakcija susisiekė su viena iš trynukių – Genute Keblaitiene, kuri pasidalijo, kaip šiandien gyvena šei­ma. Antanina ir Genutė gyvena Kaune. Genutė užaugino dukrą ir sūnų, o Antanina šeimos nesukūrė. Jų brolis Alfredas gyvena Vilniuje ir dirba statybininku, yra profesionalus plytelių klojėjas, užaugino du sūnus.
Genutė pasakojo, kad seserys buvo ir iki šiol išliko labai panašios­ – jų balsai vienodi. Dėl to mokyk­loje jos kartais atsiskaitydavo eilėraščius ne tik už save, bet ir už sesę. Būdavo, kad ir į pasimatymus nueidavo viena už kitą. Seserys visada puikiai sutaria, o ir jų profesinis kelias buvo labai panašus. Visą gyvenimą jos dirbo tą patį darbą: pradėjo kaip elektromechanikės Telekomo automatinėse telefono stotyse. Vėliau, po pertvarkos, teko persikvalifikuoti – abi tapo apskaitininkė­mis. Dar vėliau įsidarbino „Maxima“ logistikos centre pamainos viršininkėmis.

Trynukai su mama. 1967 m. rugsėjo 1-oji

Genutė sako, kad su broliu ir visomis seserimis palaiko labai gerus santykius – šeima visada buvo ir ­išliko draugiška bei vieninga.
Sausio 2 dieną trijulė švęs savo 60-ąjį jubiliejų. Ta proga susirinks visa gausi giminė – šešios sesės ir brolis su savo šeimomis.
Genutė prisimena mamos pasakojimus apie tai, jog auginti vaikus nebuvo lengva. Reikėjo dirbti kolūkyje. Šeima buvo gavusi auklę, tačiau ši nebuvo atsakinga – išeidavo į parduotuvę ir pradingdavo. Todėl mažesnius vaikus augino vyresnės sesės. Galbūt būtent tai ir lėmė, kad seserys iki šiol taip gerai sutaria.
Pasak Genutės, namuose visada netrūko darbo – dar būdamos pirmokės jos jau kasė bulves. Gausioje, bet darbščioje šeimoje maisto niekada nestigo.

Brolis ir sesės jaunystėje

Genutė pasakoja, kad trijulė visada sulaukdavo daug aplinkinių dėmesio. Elektrėnų ligoninė iki pat mokyklos domėjosi, kaip auga trynukai – kasmet atvykdavo, ­lan­kydavo šeimą ir fotografuodavo vaikus.
Ona ir Jaroslavas Malijauskai jau iškeliavo anapilin. Mama mirė, kai trynukams buvo 27 metai, o tėtis Amžinybėn išėjo 2012 m. sulaukęs 83-ejų metų.
Genutė sako, kad tėtis mamą labai mylėjo, po jos mirties nė neketino ieškotis kitos moters, sakė, kad vaikai jam suteikia pakankamai laimės.
Jei tėvai būtų gyvi, be abejonės, džiaugtųsi matydami, kad jų vaikai išliko artimi, vieningi ir išsaugojo stiprų šeimos ryšį.
Smagu, kad minint Elektrėnų ligoninės jubiliejų pavyko rasti čia gimusius trynukus ir išgirsti jų gyvenimo istoriją.
Už šią galimybę dėkojame Lijanai Lipnickienei, kuri atsiliepė į redakcijos straipsnį ir pasidalino giminaičių kontaktais.
Genutei, Antaninai ir Alfredui linkime sveikatos, laimės ir džiugių akimirkų!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Elektrėnų ligoninėje gimę trynukai švenčia 60-metį
Atsisveikinimas ir pasisveikinimas
Norai sutampa, o galimybės – ne visada
Advento vakaras gimnazijoje

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnuose – pirmosios muaythai varžybos: kova, pagarba ir bendrystė
Iškovojo bronzos medalį
Finalinės reitingo varžybos
Gliwice open festival

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44