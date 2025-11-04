GOLDEN HOUSE kilęs iš Elektrėnų miesto

Šiuo metu fiksuojamas ženklus susidomėjimas Vilniaus NT rinkoje.
Sulaukiame vis daugiau užklausų iš investuotojų, užsienio kapitalo atstovų ir aukštos finansinės galios klientų, aktyviai dalyvaujantis paieškose NT turto Vilniuje.
Dabartinė paklausa mūsų klientų tarpe ženkliai viršija turimų prabangių objektų skaičių, todėl ieškome pasiūlymų, atitinkančių mūsų investuotojų ir užsienio klientų lūkesčius.
Papildomai netrukus įsigalios svarbūs nekilnojamojo turto pokyčiai, nuo kurių tikėtina labiau intensyvės pirkėjų aktyvumas.
Iki 2026 m. investuotojai ir prestižinių objektų pirkėjai gali užsitikrinti strategiškai patrauklius nekilnojamojo turto objektus, išlaikant jų vertę, likvidumą ir prestižinį statusą.
GOLDEN HOUSE
Naudojame galingą AI sistemą, Vilniaus NT rinkai, programuota mūsų poreikiams, automatiškai fiksuoja ir analizuoja visą rinkos duomenų srautą, nuo pagrindinių NT portalų skelbimų iki realiai įvykdytų sandorių istorijos. Sistema prognozuoja kainų tendencijas, vertina konkrečių objektų vertę. Sistema identifikuoja strategiškai patrauklius objektus, analizuodama bendrą rajono nekilnojamojo turto situaciją, apjungdama visų parduotų objektų kainas ir plotus, ir parenka optimaliausius variantus, suteikdama komandai galimybę operatyviai reaguoti ir priimti sprendimus lengviau, turint pagrįstą mintį.
Užklausas dėl konkretaus objekto galite siųsti mums: Info@goldenhouse.lt
Valdomi objektai nėra viešai pristatomi mūsų vardu, išlaikant jų diskretiškumą ir privatumą.