Apie kapaviečių priežiūrą

Prieš lapkričio 1 d. laikraščio skaitytoja, į Kareivonių kapines atvykusi tvarkyti artimo žmogaus kapo, ant paminklo įmautėje rado raštą su perspėjimu, kad jei apleistas kapas nebus sutvarkytas, jo vietoje bus leidžiama laidoti kitą asmenį. Moteris redakcijai skundėsi, kad kapas nėra apleistas: yra pastatytas paminklas, iš padėtų gėlių matosi, kad kapas lankomas. Kapo prižiūrėtoja sako, kad rastas raštelis ją ir vyrą šokiravo. Teko lankytis įvairiose kapinėse, bet tokį raštelį rado tik Elektrėnų savivaldybėje. Moteris sako, kad būna įvairių situacijų: jei giminaičiai gyvena kitame Lietuvos gale ar užsienyje, ne visada turi galimybę palaikyti idealią tvarką kapinėse. Bet tai nėra priežastis toje vietoje laidoti kitą asmenį. Moteris svarsto, gal lapeliai buvo iškabinti, nes trūksta laidojimo vietų. Tokiu atveju esą reikėtų problemą spręsti kapines plečiant, o ne privatizuojant kapus.
Skaitytojos laišką pakomentuoti paprašėme Kietaviškių seniūnės Jurgitos Matkevičienės:
Pastarosiomis dienomis prie kai kurių kapaviečių buvo palikti informaciniai pranešimai. Jie skirti atkreipti dėmesį į neprižiūrimas, neidentifikuotas kapavietes arba kapavietes, kurių augmenija per daug išsikerojusi ir gali trukdyti kaimyninių kapų prižiūrėtojams, bei pakviesti gyventojus susitvarkyti arba susisiekti su seniūnija dėl informacijos patikslinimo. Spalio pabaiga pasirinkta neatsitiktinai, nes artėjant Vėlinėms daug žmonių aplanko kapus, todėl tai geriausias metas susisiekti su kapų prižiūrėtojais, patikslinti duomenis skaitmeninėje kapaviečių duomenų bazėje CEMETY ir užtikrinti, kad kuo mažiau kapaviečių liktų neidentifikuotos arba netvarkingos.
Tikrai yra kapaviečių, kurios neprižiūrimos, nelankomos ir neidentifikuojamos. Seniūnija tokias kapavietes ne kartą tvarkė talkų metu. Ateityje, jeigu kapavietė bus ilgą laiką apleista ir negalėsime nustatyti jos savininko, gali būti pradėtos atitinkamos procedūros pagal savivaldybės tvarką, tačiau šiuo metu palikti pranešimai prie kapaviečių su tuo nesusiję ir laidojimo vietų dar tikrai užtenka. Suprantame, kad kai kuriems gyventojams pranešimai galėjo pasirodyti netikėti ar kelti klausimų. Tai natūralu, nes tema jautri. Pavyzdžiui, viena moteris, supratusi, kad jos brolio kapavietė vertinama kaip neprižiūrima, susisiekė dėl jos. Iš tiesų kapavietėje tiesiog nebuvo iškaltų gimimo ir mirties metų (identifikavimo tema). Pokalbio metu viską išsiaiškinome ir informacija buvo patikslinta.
Palikti pranešimai jau pasiteisino ir seniūnija sulaukia gyventojų skambučių bei laiškų, kuriuose žmonės padeda identifikuoti kapavietes, praneša, kas jas prižiūri, patikslina duomenis. Tai ypač vertinga informacija, nes kapinės jau yra suskaitmenintos, o tiksli informacija padeda užtikrinti, kad daugiau kapaviečių būtų tinkamai pažymėtos.
Mūsų pranešimai yra kvietimas padėti atnaujinti duomenis ir kartu pasirūpinti kapinių tvarka bei pagarba jose besiilsintiems žmonėms, žinoma, taip pat ir tiems, kurie prižiūri kapavietes.
Jei kapinių lankytojai rado pranešimą ar turi klausimų, kviečiame susisiekti:
tel. +370 528 32 803 arba el. p. kietaviskiu.sen@elektrenai.lt
