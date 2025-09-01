Mielieji mokiniai, mokytojai, tėveliai

Rugsėjo 1-oji skelbia naują pradžią, suburia draugėn visą švietimo bendruomenę ir atveria naujų žinių, užsibrėžtų tikslų ir atradimų galimybes.
Nuoširdžiai sveikinu Jus Mokslo ir žinių dienos, naujų mokslo metų pradžios proga ir linkiu, kad kiekviena mokslo diena suteiktų žinių ir naujos patirties, dovanotų smagių ir nepamirštamų akimirkų. Susitelkus kartu galima įveikti visus iššūkius ir pasiekti pačių geriausių rezultatų.
Gražios šventės, sėkmingų ir rezultatyvių mokslo metų!
Meras Gediminas Ratkevičius