Balandžio 18–19 d. Estijos sostinėje Taline vyko Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos „Estonian DanceSport Open“. Varžybose dalyvavo daugiau nei 700 porų ir solo šokėjų iš Estijos, Suomijos, Vokietijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Portugalijos bei Lietuvos. Daugybę finalinių vietų iškovojo „Reveranso“ šokėjai. Jaunių grupėje, klasikinių šokių programoje Adomas Kliop ir Elita Gackaitė – ketvirta vieta.
This slideshow requires JavaScript.
Tos pačios amžiaus grupės Lotynų Amerikos šokių programoje bronzos medaliai skirti Rėjui Vytei bei Elijai Lengvinaitei. Solistė Danielė Narkevičiūtė įveikė atrankinį turą ir finale užėmė šeštą vietą, atlikusi keturių šokių programą. Jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje startavusi nauja pora Augustas Gajauskas ir Goda Ratkevičiūtė iškovojo penktą vietą. Jungtinėje jaunių bei jaunimo grupėje solistė Džestina Lisevičiūtė, atlikdama Lotynų Amerikos šokius, užėmė šeštą vietą, o toje pačioje amžiaus grupėje besivaržiusi Deimilė Apanavičiūtė įvertinta penkta vieta. Kylančių žvaigždžių kategorijoje, U21 grupėje, Rokui Karteniui ir Evitai Koženiauskaitei vertintojai skyrė penktą vietą už klasikinių šokių atlikimą.
Reveranso inf.