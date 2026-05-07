Elektrėnietė Gustė Malašauskaitė – Grand Prix finalo čempionė, Emilija Vysockaja iškovojo bronzą

Balandžio 18–19 dienomis Kaune vykusiame dailiojo čiuo­žimo varžybų savaitgalyje vienu metu buvo surengti du renginiai – Lietuvos jaunių Grand Prix ­finalas bei tarptautinės „Tomas Cup 2026“ varžybos.
Lietuvos jaunių Grand Prix ­finale klubo „Elektrėnų snaigės“  ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro garbę gynė Gustė Mala­šaus­kai­tė, Anelė Vilčinskaitė, Alina Olifson, Ugnė Meškaus­kai­tė, Ula Malašauskaitė ir Emilija ­Vysockaja.
Ryškiausiai suspindo Elektrė­­nų sportininkė Gustė Malašaus­kai­tė, tapusi Springs grupės nugalėtoja. Tai itin reikšmingas pasiekimas – Gustė tapo vienintele Elektrėnų atstove, šį sezoną laimėjusia Grand Prix finalą.
Dar vieną puikų rezultatą pasiekė Emilija Vysockaja, kuri Cubs B grupėje iškovojo 3 vietą ir pasipuošė bronzos medaliu.

Basic Novice grupėje Anelė Vilčinskaitė užėmė 6 vietą, o Alina Olifson liko 15-a. Cubs B grupėje Ula Malašauskaitė užėmė 10 vietą, o Springs grupėje Ugnė Meškauskaitė liko 13-a.
Kiti klubo sportininkai tuo pačiu metu dalyvavo tarptautinėse „Tomas Cup 2026“ varžybose, ku­rio­se taip pat netrūko puikių rezultatų.
Pre Chicks C grupėje nu­galėtoja tapo Austėja Kubiliūtė, iškovojusi 1 vietą. Toje pačioje grupėje Agota Bliujė užėmė 5 vietą, Kotryna Kulevičiūtė Chicks C grupėje užėmė 5 vietą, o Leila Grikien Chicks C grupėje užėmė 8 vietą.
Cubs B grupėje Melita But­rimavičiūtė užėmė 14 vietą.
Pre Chicks B grupėje sidabro medalį pelnė Luiza Gliaude­lytė, užėmusi 2 vietą, o Amelija Plauškaitė Cubs B liko 7-a.
Beginners rungtyje Loreta ­Mežanec 2011 metų gimimo grupėje užėmė 4 vietą. Leila Breikštaitė ir Aleksandra Olifson 2015 metų ir jaunesnių grupėje atitinkamai užėmė 11 ir 14 vietas.
Puikiai sekėsi ir elementų rungtyje. Emilija Lapinskaitė tapo 2012 metų gimimo grupės nu­galėtoja, Milda Vinickaitė 2019 metų gimimo grupėje užėmė 4 vietą, Austėja Butrimavičiūtė toje pačioje grupėje liko 7-a, Danielė Kiudulaitė 2018 metų gimimo grupėje užėmė 10 vietą, o Rusnė Bliujė 2014 metų gimimo grupėje pasiekė 7 vietą.
Sportininkes nuo pirmųjų žingsnių ant ledo ugdo ir varžyboms rengia trenerė Gintarė Ašmenienė, o prie trenerių komandos šį sezoną prisijungė ir ją puikiai papildė trenerė Rūta Sudakovienė.
Klubas „Elektrėnų snaigės“ didžiuojasi visų sportininkių pasiekimais, atkakliu darbu bei gražiu Elektrėnų vardo garsinimu Lietuvos dailiojo čiuožimo bendruomenėje.

„Elektrėnų snaigės“ inf.

