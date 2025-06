Elektrėnų „Žaibas“ septintą kartą iš eilės tapo Lietuvos čempionu

Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“ pratęsė savo neginčijamą dominavimą Lietuvoje ir įveikęs Vilniaus, Kauno bei Alytaus komandas vėl tapo čempionu. Septintą kartą iš eilės. Finaliniame Lietuvos čempionato etape Vilniaus „Delfinas“ įveiktas rezultatu 24-4, Alytaus „Dzūkijos vandenis – ASRC“ – 26-7, Kauno plaukimo mokyklos komanda – 17-8. Rungtynių rezultatai aiškiai ­parodo, kad pagrindinis EVK ­„Žaibo“ tikslas ir taikinys šiuo metu yra tarptautiniai turnyrai bei Europos taurės varžybos.

Būtent Europos taurės turnyre „LEN Iššūkio taurė“ EVK „Žaibas“ pasiekė istorinį laimėjimą, kai po itin dramatiškų ir atkaklių varžybų pusfinalyje (pirmosios rungtynės 9-9, antrosios 13-11) įveikė „ZV De Zaan“ (Nyderlandai) klubą bei pateko į finalą. O čia EVK „Žaibo“ laukė jau kita Nyderlandų komanda „GZC Donk“, kuri ne mažiau dramatiškai dvejų rungtynių serijoje bendru rezultatu 30:29 (pirmosios­ rungtynės 18:17, antrosios 12:12) nugalėjo Maltos Sliema ASC klubą.

Pirmosiose finalo rungtynėse, gausiai palaikomas Vilniaus Lazdy­nų baseine susirinkusių žiūrovų EVK „Žaibas“, nepaisant išanksti­nių prognozių, beveik visą laiką dominavo prieš grėsmingus varžovus. Mūsų komanda atsiliko tik po pirmojo kėlinio, o po to nuolat pirmavo vieno, dviejų, trijų įvarčių skirtumu ir galiausiai pelnytai pasiekė pergalę rezultatu 13-11 (2:3, 5:2, 2:2, 4:4). Neįtikėtiną pasirodymą surengė legionierius iš Juodkalnijos Marko Jelača, pelnęs net 7 įvarčius, didžiąją jų dalį galingais tolimais smūgiais. Du įvarčius pelnė komandos kapitonas Janas Bakulo, po vieną – Luka Bosičius, Ilija Prekogačičius, Julius Goštautas bei Danielius Vitkauskas.

Antrosios finalo rungtynės vyko Nyderlandų Gouda mieste. Jos buvo ne mažiau atkaklios, o likus 15 sek. iki pabaigos rezultatu 11-9 pirmavo „GZC Donk“ komanda. Tai reiškė, kad bendras dvejų rungtynių rezultatas buvo lygus. Tačiau kamuolį kontroliavo varžovai. Ir tuomet nutiko dalykas, dėl kurio mes visi, jei iki šiol ir nebuvome, tai dabar jau tikrai turėtume tapti VAR peržiūrų šalininkais. Rungtynių laikas baigėsi ir tik tuomet olandai pelnė įvartį. Daug kartų žiūrėjome vaizdo įrašą ir visi matėme varžovo pakeltą bei kamuolį dar laikančią ranką, kai laiko eilutėje jau degė skaičiai 0.00. Tai reiškia, kad smūgis buvo atliktas ir įvartis pelnytas pasibaigus rungtynių laikui. Kodėl teisėjai nutarė neperžiūrėti epizodo ir užskaityti šį įvartį, lieka neaišku… Gal nusprendė įteikti savotišką dovaną tą dieną nacionalinę šventę – Karaliaus gimtadienį šventusiems Nyderlandams? Jei ir taip, teisingumo pasaulyje nuo to tikrai nepadaugėjo… O mes gal iš tiesų „tik per klaidą netapome čempionais“? Taigi galutinis rezultatas 9-12 (1-2, 2-4, 3-3, 3-3) „GZC Donk“ naudai, kurie ir tapo „LEN Iššūkio taurės“ nugalėtojais. Mūsų komandai po 2 įvarčius pelnė Marko Jelača, Janas Bakulo, Ivanas Krapičius, Luka Bosič, vieną – Aurimas Jonkus.

Tad sveikiname neįtikėtiną žygį Europos taurės varžybose surengusią bei sidabro medalius iškovojusią Elektrėnų „Žaibo“ komandą! Taip pat džiaugiamės dar kartą iškovotais Lietuvos čempionato aukso medaliais bei gausybe pergalių viso sezono metu įvairiuose tarptautiniuose turnyruose. Na, o prasidėjus kitam sezonui, jau nuo rudens, lauksime EVK „Žaibas“ sugrįžtant bei rungtyniaujant atnaujintame Elektrėnų baseine.

Linas Baublys