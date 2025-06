Elektrėnų tautodailininkai sugrįžo iš „Aukso vainiko“ parodos įkvėpti kūrybos

2025-ieji metai tautodailės bendruomenei ypatingi. Sukako 20 metų nuo pirmosios regioninės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“, kuri per du dešimtmečius tapo reikšmingiausiu metų įvykiu tautodailininkų gyvenime. Minėdami šią gražią sukaktį, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Vilniaus regiono kultūros įstaigomis tęsė gražią tradiciją – organizavo regioninę konkursinę parodą, kurioje dalyvavo ir Elektrėnų krašto tautodailininkai. Šių metų birželio 5 d. Širvintų kultūros centre įvyko jubiliejinės Vilniaus apskrities konkursinės liaudies me­no parodos „Aukso vainikas 2025“ laureatų pagerbimo šventė.

Savo darbus parodoje pristatė per 180 dalyvių iš Širvintų, Šalčinin­kų, Trakų, Kėdainių, Vilniaus rajonų, Druskininkų ir Elektrėnų savivaldybių, Vilniaus ir kitų šalies miestų tautodailininkai-meno kūrėjai, užsienio lietuviai iš San Paulo (Brazilija) ir Punsko (Lenkija).

Elektrėnų savivaldybei atsto­vavo 12 tautodailininkų: Vida Jukne­lienė (siuvinėjimas), Vida Vič­kačkienė (juos­tos), Onutė Viltė Bagdonavičienė (tapyba), Angelė Gliaudelienė (juos­tos), Bronė Cibulskienė (juostos), Regina Žvirblienė (pirštinės), Vida Mieldažytė (riešinės), Marijonas Mieldažis (medžio skulptūra), Veronika Tamošiūnienė (dekoratyvinė keramika), Aleksandras Lysiukas ­(tapyba), Leta Gedutienė (popie­rinėmis vytelėmis pinti indai), ­Eleonora Karčiauskienė (margučiai).­

Meno kūriniai buvo suskirstyti į tris kategorijas: vaizdinė dailė, taikomoji dailė ir paprotinė dailė. Visus darbus atidžiai apžiūrėjo ir įvertino komisija: pirmininkė – Vida Šatkauskienė, LNKC direktoriaus pavaduotoja, narės: Jūratė Kluonė, LNKC tautodailės specialistė, dr. Elvyra Lazauskaitė, Lie­tuvos nacionalinio muziejaus­ vy­resnioji muziejininkė, Dalia Ber­notaitė-Bieliauskienė, Nacionalinio dailės muziejaus Rinkinių apskaitos tyrinėjimo ir saugojimo skyriaus vedėja, Bernadeta Paukštaitė, Širvintų kultūros centro dailininkė. Komisijai teko sunki užduotis – atrinkti nugalėtojus, kai tiek daug dalyvių ir tiek daug puikių darbų.

Vertinimo komisijos pirmininkei Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Vidai Šatkauskienei paskelbus laureatus, apsidžiaugėme, kad Nacionalinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ specialiuoju diplomu už meistrišką siuvinėjimą baltuoju kiauraraščiu buvo apdovanota Elektrėnų savivaldybės tautodailininkė Vida Juknelienė.

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą Vidą Juknelienę su aukštu įvertinimu jubiliejinėje „Aukso vainiko“ parodoje!

Nuostabia paroda, liaudies meis­trų kūrybos grožiu ir autentiškumu­ džiaugėsi visi susirinkusieji. Pir­moji visus pasveikino Širvintų ra­jono savivaldybės merė Živilė Pins­kuvienė, už dalyvavimą parodoje įteikusi kiekvienam padėkos raštus.

Už sukurtą šventę nuoširdžiai dėkojo ir daug gražių žodžių tautodailininkams – kūrėjams išsakė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos vadovė Ra­mutė Kraujalienė. Ji įteikė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos ir Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijos padėkos raštus už kūry­bą, tautodailės populiarinimą bei tradicijų puoselėjimą dalyvaujant jubiliejinėje konkursinėje parodoje.

Už dalyvavimą Vilniaus apskrities konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas 2025“, garbingai atstovaujant kraštą, puoselėjant tradicinius lietuvių liaudies meno bruožus bei svariai prisidedant prie kultūrinio paveldo išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms, Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus simbolines dovanėles ir padėkas mūsų krašto tautodailininkams įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausio­ji specialistė Ramutė Strebeikienė.

Baigėsi šiemetinė regioninė „Auk­so vainiko“ paroda. Elek­trėniš­kiai sugrįžo kupini įkvėpimo ir naujų kūrybinių idėjų. Dalyvavimas renginyje dar kartą priminė, kaip svarbu puoselėti ir skleisti tautinį paveldą, kuris ne tik jungia kartas, bet ir skatina šiuolaikinę kūrybą. Gruodžio mėnesį visų Lietuvos regioninių atrankų pirmųjų vietų nugalėtojai susitiks jau nacionaliniame konkurse Užutrakio dvare. Finalinis renginys įvyks tradiciškai per Tris Karalius – 2026 m. sausio 6-ąją dieną. Kita konkursinė paroda vyks 2027 m.

Visiems tautodailininkams ir meno kūrėjams linkime tolesnio kū­rybinio augimo, prasmingų darbų, įvertinimo bei džiaugsmo tęsiant ir puoselėjant tautos meno paveldą. Telydi Jūsų veiklą kūrybinis džiaugsmas ir sėkmė!

„Aukso vainiko“ paroda – vienas reikšmingiausių tautodailės rengi­nių Lietuvoje, suburiantis talentingiausius liaudies meno kūrėjus iš visos šalies. „Aukso vainiko“ apdovanojimai – svarbiausias tautodailininkų įvertinimas tam, kad išrinktų geriausius šalies liaudies meistrus ir įvertintų šimtametes senųjų amatų tradicijas tęsiančius kūrėjus. Parodomis visų pirma palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Strebeikienė